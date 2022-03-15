Власти города и области озвучили первые пакеты мер поддержки бизнеса

Господдержка. Область

В частности министр промышленности и торговли области Андрей Гончаров сообщил, что в области реализуются меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с профильными фондами.

— Принято решение о том, что МКК Фонд микрофинансирования Новосибирской области не будет увеличивать ставку по выдаваемым им займам субъектам малого и среднего, самозанятым гражданам. Фонд продолжит выдавать займы по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, действовавшую на 27 февраля 2022. То есть для всех субъектов МСП — 9,5%, 5,33% — для начинающих предпринимателей (менее 1 года) и самозанятых, 4,75% — для социальных предприятий и предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории моногородов.

— Еще одно мерой поддержки станет расширение гарантийным фондом Новосибирской области практики предоставления поручительств на основании скоринговой модели. Решения предоставляются в течение 1 дня с момента получения документов из банка. Плата за поручительство по этим программам снижена до 0,75% (было — 1%).

— Гарантийный фонд также будет принимать участие в предоставлении «зонтичных» поручительств совместно с АО «Корпорация «МСП». Главное отличие этого механизма — предпринимателю не надо обращаться за поручительством в Фонд. Поручительство предоставляется мгновенно в «одном окне» банка вместе с кредитом.

Господдержка. Город

В мэрии Новосибирска также прорабатывается пакет предложений о поддержке бизнеса.

Они обсуждались на круглом столе, который организовал департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.

— Профильные департаменты мэрии организовывают рабочие круглые столы для выработки мер поддержки организациям в своих отраслях, чтобы максимально быстро и качественно оказать содействие и помощь. Сформированные предложения будут обсуждаться на городском оперативном антикризисном штабе, — сообщил руководитель департамента Виталий Витухин.

В списке возможных мер поддержки следующие:

— Создание базы данных (информационного ресурса) товаров местных производителей на муниципальном портале «Малое и среднее предпринимательство города Новосибирска». Наполнять раздел будут службы учреждения.

— До 1 июня планируется организовать проведение ярмарок инновационных разработок и проводить их не реже одного раза в два месяца.

— Введение моратория на новые требования к внешнему архитектурному облику нестационарных объектов.

— Специалисты департамента уже подготовили предложения по отсрочке до 1 января 2023 года вступления в силу новых требований к архитектурному облику нестационарных объектов, уже установленных на территории города в соответствии с ранее действующими договорами, — сообщил Витухин. — Изменения сроков будут утверждены после внесения изменений в нормативно-правовые документы. Для вновь устанавливаемых нестационарных объектов требования соответствия архитектурному регламенту сохраняются.

— Мораторий на действие новых требований по размещению рекламных конструкций, а также снижение или отменна на определенный период арендных платежей за использование имущества города.

— Льготное предоставление земельных участков под размещение летних кафе (при условии санитарного содержания этих участков).

При формировании новых предложений предпринимателям предлагают направлять их для рассмотрения в департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.