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Банк «Левобережный» начал выдавать льготную ипотеку под 8% годовых

  • 04/05/2022, 17:35
Сибиряки могут купить квартиру в новостройке по госпрограмме. Ставка в Банке «Левобережный» на 1% ниже утвержденной правительством РФ.

Новости бизнесаПравительство установило ставку по льготной ипотеке на уровне 9% годовых и продлило программу до конца года. Остальные условия кредитования сохранились: сумма – от 500 тысяч до 6 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка.

Клиентам, которые подтвердят доход выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ или получают зарплату на счет в Банке «Левобережный», доступен кредит на специальных условиях, по ставке 8% годовых. Для этого нужно внести первоначальный взнос от 15% и застраховать недвижимость, жизнь и трудоспособность. Стать зарплатным клиентом банка, чтобы получить ипотеку под минимальный процент, можно в частном порядке, без договора между банком и компанией.

Подробную консультацию вы можете получить по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах банка:

  • г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;
  • г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
  • г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
  • г. Кемерово, ул. Ноградская 16;
  • г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
  • г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;
  • г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Оставьте заявку на ипотеку на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Максимальная ставка – 9,3% годовых, действует при первоначальном взносе от 20%, подтверждении дохода справкой по форме банка, без оформления страхования жизни и трудоспособности.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы льготная ипотека Банк Левобережный


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