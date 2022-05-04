Банк «Левобережный» начал выдавать льготную ипотеку под 8% годовых

Правительство установило ставку по льготной ипотеке на уровне 9% годовых и продлило программу до конца года. Остальные условия кредитования сохранились: сумма – от 500 тысяч до 6 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка.

Клиентам, которые подтвердят доход выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ или получают зарплату на счет в Банке «Левобережный», доступен кредит на специальных условиях, по ставке 8% годовых. Для этого нужно внести первоначальный взнос от 15% и застраховать недвижимость, жизнь и трудоспособность. Стать зарплатным клиентом банка, чтобы получить ипотеку под минимальный процент, можно в частном порядке, без договора между банком и компанией.

Подробную консультацию вы можете получить по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах банка:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Оставьте заявку на ипотеку на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Максимальная ставка – 9,3% годовых, действует при первоначальном взносе от 20%, подтверждении дохода справкой по форме банка, без оформления страхования жизни и трудоспособности.