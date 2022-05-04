Время расти и время радоваться

Такая плотность мероприятия, которое — в титульном смысле — сугубо праздничная ассамблея, вечеринка, обусловлена «уплотнением» самого времени. Во-первых, глобальные и внутренние перемены, без преувеличения, эпохальны. Во-вторых, наш сибирский апрель — это ведь первый по-настоящему весенний месяц, поэтому всеобщий подъем налицо.

Мероприятия общественного объединения VIP-club всегда отличает непринужденная жизнерадостность атмосферы с полезным контентом из разных сфер бизнеса и прикладной науки. Но в этот раз коктейль получился супернасыщенным и органичным. Соломинка бы стояла ровно — будь у такого когнитивного коктейля соломинка.

«Прокачивающий» функционал в этот раз имело даже место торжества — ресторанное пространство MЁD, масштабное и стильное. В прологе вечеринки генеральный директор Ирина Викторовна Мирошникова представила агентство EventRoom, созданное в партнерстве с собственными площадками холдинга TS Group — отелей «Марриотт», «Рамада» и уникального пространства MЁD.

— Ивент — это не просто масштабная и эффектная вечеринка, это в первую очередь событие эффективное, — подчеркнула Анна Костырева, руководитель ивент-агентства EventRoom. — То есть хороший ивент — это функциональный проект для решения реальных задач. Это тимбилдинг, формирование стрессоустойчивости компании, налаживание осмысленных эмоциональных связей между подразделениями большой фирмы. И задачи внутреннего плана, как перечисленные, так и внешние, — формирование позитивной идентичности компании. Все это закладывается целевым образом в сценарии. Ивент-бизнес — это проектирование светлых и созидательных эмоций.

В подтверждение этих слов прямо на вечеринке был показан пример «командоформирующей» импровизации от Таисии Таразановой — проект-менеджера EventRoom.

Обязательная часть любой VIP-clubовской встречи — торжественный прием новых участников в VIP-club. В этот раз новички олицетворяли не просто трендмейкеров бизнес-мира, а людей, добавляющих блеска собирательному новосибирскому «я».

Татьяна Николаевна Проскурина, совладелец и директор сети бутиков модной оптики «Тамара», — практически создатель новой ритейл-философии. В салонах «Тамара» идеология работы построена по концепт-канонам модного ритейла (при должном почтении и к сугубо медицинской миссии). «Тамара» — один из первых оптических центров Сибири, ставший официальным представителем ведущих мировых производителей оптики, это проект с общероссийским авторитетом. Основательница сети — Тамара Ивановна Баско — в VIP-клубе состоит с 1995 года, поэтому Татьяна Проскурина была представлена как продолжатель династии модного дома оптики. Именно Татьяне, с ее уникальным опытом, представилась возможность развивать сеть салонов «Тамара» — и у нее это триумфально получилось!

Андрей Иванович Степаненко, пополнивший сообщество VIP-клуба, — специалист, признанный на всероссийском уровне. Создатель научно-производственного предприятия «Гормашэкспорт», пришедший в эту тему из аэрокосмической отрасли. Технологическая дисциплина и творческая философия, основанная на научных фундаментах, — его кредо. Предприятие производит сложное оборудование для горно-обогатительной отрасли и имеет высокий авторитет в сфере прикладной науки: у Андрея Степаненко 50 научных публикаций и 10 патентов на изобретения. Проектно-лабораторные площади завода — более 1000 «квадратов», его разработки востребованы по всему миру, даже в Южной Африке, а это уже глобальный бренд.

— Экспорт — от 60 до 90%, — поясняет Андрей Степаненко. — Мы работаем во всеми металлургическими и угледобывающими компаниями России, СНГ, со многими предприятиями Европы. «Гормашэкспорт» изначально было чисто техническим названием, но прижилось и живет до сих пор. Обогащение угля, рудное обогащение, очистка шахтных руд, кондиционирование угля, водообмен и водоочистка — тематический ряд у нас длинный. Много проектов в сфере промышленной экологии. Например, устройство для дезактивации грунта, разработанное для РНЦ «Курчатовский институт», оборудование по переработке шлаков. Вся техника — собственные разработки, никакого копирования. То есть абсолютно суверенный бренд. Многого из этого вообще в России не производят. Примечательно, что у нас нет отдела продаж — продавать такое могут только специалисты с инженерной компетенцией, чисто торговых навыков тут будет мало. Каждый из них для нас драгоценен и работает по 15-20 лет.

Кроме того, Андрей Иванович Степаненко — инициатор и деятельный участник научно-общественного движения Новосибирска «Антипыль».

— Управление городом — это системно-технологичный процесс, — подчеркнул он. — Поэтому многие навыки, полученные в научно-производственной сфере, нам и тут пригодятся.

Эта многолетняя наболевшая городская тема вызвала бурное обсуждение участников встречи, продемонстрировав, что проблемы города в приоритете у неравнодушных людей из бизнеса.

Легендарный новобранец клуба — Вячеслав Вениаминович Клепиков. Военный и писатель. Ветеран Афганской и обеих чеченских войн, дважды кавалер Ордена Мужества, ордена Красной Звезды, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени. Недавно он дебютировал еще и как автор детской прозы, а в литературе взрослой — давно уже весомая величина. Вполне хемингуэевского типа личность. Но без богемной хмурости «папы Хэма», а с акварельной, чуть ироничной жизнерадостностью. Пожалуй, самое непринужденное и обаятельное олицетворение философии здорового патриотизма.

Серьезная часть любого VIP-clubовского мероприятия — информационный обмен и лайфхак-шоу. В этот раз насыщенность и разнообразие эффектно друг друга уравновешивали.

Дмитрий Александрович Лукашев, советник группы компаний «Техногаз», анонсировал свой проект реформы административного деления страны. Презентация проекта получилась как увлекательный экскурс в историю страны, с определением гражданской идентичности. Свежо, интересно. Безусловно, это тема для большого разговора.

Алексей Федорович Мошегов, коммерческий директор пультовой охраны в холдинге безопасности «Подразделение «Д», увлеченно рассказал о новейших концепциях и трендах в этой сфере, проведя экспертный блиц-обзор нескольких охранных систем — зарубежных и отечественных (Томск, Санкт-Петербург, Бердск). Тема безопасности всегда актуальна, и замечательно, что в Клубе есть профессионалы такого высокого уровня.

Студия актерского и ораторского мастерства «Примус» в этот вечер олицетворяла функциональный компонент. Основатели студии Дарья Каребо и Сергей Дроздов устроили веселый и азартный актерский тренинг, цель которого — интенсивная прокачка навыков аналитического общения, этакого «коммуникационного тенниса», очень важного в бизнесе и управлении. Впрочем, несмотря на серьезность глубинной задачи, никакого унылого школярства в этом не было, зато интерактива и веселья — в избытке.

В финале новым участникам Клуба и участникам праздничной лотереи вручили подарки — сертификаты от стоматологических клиник Натальи Зубаревой и многопрофильного медцентра «Наедине», подарочные сеты от «Кофе радости», праздничные торты от Кондитерского дома семьи Воробец и яркие палантины от компании «МОСТ».

А что было в этой насыщенной встрече главное — позитивное времяпровождение, актуальная информация или профессиональный практицизм — сие вопрос сугубо философский! Тем более что продолжение следует совсем скоро…

Общественное объединение VIP-club благодарит партнеров мероприятия: бизнес-порталы Infopro54, «Деловой квартал Новосибирск», агентство событий EventRoom, стоматологические клиники Зубаревой, охранный холдинг «Подразделение «Д», МСЦ «Наедине», кондитерскую семьи Воробец, «Кофе радости», компанию «МОСТ», Студию актерского и ораторского мастерства «Примус».