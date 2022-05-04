За счет каких средств будут благоустраивать Центральный пляж — пока непонятно

На минувших выходных на площадке «Точки кипения» в Технопарке состоялся воркшоп, где обсуждали дизайн-проект благоустройства территории Центрального пляжа в Академгородке. В работе приняли участие как горожане, так и привлеченные эксперты.

Депутат горсовета Новосибирская Наталья Пинус рассказала редакции Infopro54 о том, что узнала об этом мероприятии из СМИ и только после запроса в мэрию получила информацию о воркшопе.

Напомним, в настоящее время Центральный пляж Академгородка находится в федеральной собственности в ведении СО РАН, и сейчас идет его передача в муниципальную собственность. В связи с этим инициатива разработки концепции благоустройства пляжа вполне уместна.

Пинус отметила, что ключевые вопросы, которые волнуют жителей Советского района, это кто будет финансировать благоустройство пляжа и чем за это придется рассчитываться.

— Сегодня и пляж, и лесной участок от пляжа до Бердского шоссе относятся к рекреационной зоне Р2. С одной стороны, людям говорят, что строительство там ограничено, но мы видим, что на расположенном рядом пляже «Звезда», который относится к еще более жесткой рекреационной зоне Р1, ничто не помешало построить коттеджи и много чего другого. Статус водоохранной зоны тоже не стал препятствием, — говорит депутат. — Пока на вопросы людей о том, по чьей инициативе будет проводиться благоустройство и на чьи деньги, в мэрии внятных ответов никто дать не может. Но то, что их придется как-то отрабатывать — 100%. К сожалению, у нас неоднократно возникали подобные ситуации в отношении других городских рекреационных объектов, и люди боятся, что история снова повторится. В бюджете денег на эти цели нет.

— Если говорить про сквер на Демакова, то надо понимать, выигранный прокуратурой суд в отношении незаконности продажи мэрией половины участка сквера без торгов — это еще не победа. Участок по-прежнему остался в зоне ОД 4.1 и в плане приватизации. С точки зрения буквы закона мэрии достаточно провернуть продажу через законный аукцион, такую сделку опротестовать будет невозможно, — констатирует Наталья Пинус.

В частности, собеседник редакции напомнила прецедент со сквером на улице Демакова, где проблема не решается уже несколько лет. Людям было сказано, что можно благоустроить только половину участка, вторую половину отдав под коммерческую застройку. Не хотелось бы, чтобы и с пляжем жители были поставлены в аналогичную ситуацию.

Она пояснила, что сейчас направлены очередные обращения мэру об исключении участка из прогнозного плана приватизации и об изменении зонирование на рекреационную зону.

— Ранее подобные обращения ни к чему не приводили. Возможно, теперь ситуация будет иной. Люди надеются на это, — говорит собеседник редакции.

Но вернемся к Центральному пляжу. По словам Натальи Пинус, исходя из представленных результатов проведенных опросов и по итогам проведенного воркшопа, можно с уверенностью констатировать, что лидирует концепция природосообразного отдыха. Без масштабных инфраструктурных и развлекательных объектов.

На территории пляжа — пляжный отдых с небольшой необходимой инфраструктурой (кабинки для переодевания, туалеты), минимум общепита, возможность заниматься пляжным спортом, прокат инвентаря. Главное — чистый пляж и песок. В лесу — лесные тропинки для прогулок. И, кажется, особого ущемления интересов других потенциальных посетителей не будет. Ведь рядом для желающих отдохнуть «с огоньком» есть пляж «Звезда».

— Однако, подводя итоги, организаторы воркшопа посетовали, что на мероприятии было мало молодежи, вероятно, будет проведена еще одна встреча. Как это повлияет на проект — пока сказать сложно, — рассуждает депутат. — На мой взгляд, на реализацию проекта в том формате, в котором он был обсужден на воркшопе, потребуются около 100 млн рублей. Для этого вполне можно привлечь спонсоров-бизнесменов Академгородка, тем более что в Академгородке опыт реализации таких проектов уже есть. Например, пруд с утками, который был создан без копейки бюджетных денег.

Первую версию проработанной концепции Центрального пляжа в Академгородке планируют представить общественности в июне. Наталья Пинус надеется, что муниципалитет сразу представит и предложения по финансированию его реализации.

Разработкой проекта обустройства Центрального пляжа занимается архитектурная мастерская «АдаптикА».

Ранее редакция сообщала, что в районе Бугринского пляж инвестор анонсировал строительство бассейна-инфинити. А в развитие центрального городского пляжа инвестор планировал вложить 200 млн рублей.