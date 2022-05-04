За счет каких средств будут благоустраивать Центральный пляж — пока непонятно

На минувших выходных на площадке «Точки кипения» в Технопарке состоялся воркшоп, где обсуждали дизайн-проект благоустройства территории Центрального пляжа в Академгородке. В работе приняли участие как горожане, так и привлеченные эксперты.
Депутат горсовета Новосибирская Наталья Пинус рассказала редакции Infopro54 о том, что узнала об этом мероприятии из СМИ и только после запроса в мэрию получила информацию о воркшопе.
Пинус отметила, что ключевые вопросы, которые волнуют жителей Советского района, это кто будет финансировать благоустройство пляжа и чем за это придется рассчитываться.
— Сегодня и пляж, и лесной участок от пляжа до Бердского шоссе относятся к рекреационной зоне Р2. С одной стороны, людям говорят, что строительство там ограничено, но мы видим, что на расположенном рядом пляже «Звезда», который относится к еще более жесткой рекреационной зоне Р1, ничто не помешало построить коттеджи и много чего другого. Статус водоохранной зоны тоже не стал препятствием, — говорит депутат. — Пока на вопросы людей о том, по чьей инициативе будет проводиться благоустройство и на чьи деньги, в мэрии внятных ответов никто дать не может. Но то, что их придется как-то отрабатывать — 100%. К сожалению, у нас неоднократно возникали подобные ситуации в отношении других городских рекреационных объектов, и люди боятся, что история снова повторится. В бюджете денег на эти цели нет.
— Если говорить про сквер на Демакова, то надо понимать, выигранный прокуратурой суд в отношении незаконности продажи мэрией половины участка сквера без торгов — это еще не победа. Участок по-прежнему остался в зоне ОД 4.1 и в плане приватизации. С точки зрения буквы закона мэрии достаточно провернуть продажу через законный аукцион, такую сделку опротестовать будет невозможно, — констатирует Наталья Пинус.
Она пояснила, что сейчас направлены очередные обращения мэру об исключении участка из прогнозного плана приватизации и об изменении зонирование на рекреационную зону.
— Ранее подобные обращения ни к чему не приводили. Возможно, теперь ситуация будет иной. Люди надеются на это, — говорит собеседник редакции.
Но вернемся к Центральному пляжу. По словам Натальи Пинус, исходя из представленных результатов проведенных опросов и по итогам проведенного воркшопа, можно с уверенностью констатировать, что лидирует концепция природосообразного отдыха. Без масштабных инфраструктурных и развлекательных объектов.
На территории пляжа — пляжный отдых с небольшой необходимой инфраструктурой (кабинки для переодевания, туалеты), минимум общепита, возможность заниматься пляжным спортом, прокат инвентаря. Главное — чистый пляж и песок. В лесу — лесные тропинки для прогулок. И, кажется, особого ущемления интересов других потенциальных посетителей не будет. Ведь рядом для желающих отдохнуть «с огоньком» есть пляж «Звезда».
— Однако, подводя итоги, организаторы воркшопа посетовали, что на мероприятии было мало молодежи, вероятно, будет проведена еще одна встреча. Как это повлияет на проект — пока сказать сложно, — рассуждает депутат. — На мой взгляд, на реализацию проекта в том формате, в котором он был обсужден на воркшопе, потребуются около 100 млн рублей. Для этого вполне можно привлечь спонсоров-бизнесменов Академгородка, тем более что в Академгородке опыт реализации таких проектов уже есть. Например, пруд с утками, который был создан без копейки бюджетных денег.
Первую версию проработанной концепции Центрального пляжа в Академгородке планируют представить общественности в июне. Наталья Пинус надеется, что муниципалитет сразу представит и предложения по финансированию его реализации.
Разработкой проекта обустройства Центрального пляжа занимается архитектурная мастерская «АдаптикА».
Ранее редакция сообщала, что в районе Бугринского пляж инвестор анонсировал строительство бассейна-инфинити. А в развитие центрального городского пляжа инвестор планировал вложить 200 млн рублей.
Фото из группы Центральный пляж Академгородка («Сан Сити») ВКонтакте
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