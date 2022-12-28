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Банк «Левобережный» открывает новогодние депозиты для бизнеса под 8,2% годовых

  • 28/12/2022, 13:57
Банк дарит юридическим лицам и ИП возможность разместить свободные средства на депозите в уходящем году на особенно выгодных условиях. Предложение действует до 29 декабря 2022 г.

новости бизнесаВ праздничные дни деньги предприятия могут работать, а не просто лежать на банковских счетах. Именно поэтому банк сделал особое, новогоднее предложение руководителям компаний. Новые условия позволят предпринимателям использовать временно свободные денежные средства с максимальной эффективностью.

Депозит «Новогодний» можно открыть в ОНЛАЙН-офисе. Сумма размещения составляет от 10 000 001 до 500 000 000 рублей.

Срок депозита — 60 дней с возможностью досрочного расторжения и сохранением процентов. Чем дольше лежит депозит, тем выше доходность. Проценты выплачиваются единоразово в конце срока. При досрочном расторжении договора с 1 по 14 день доход рассчитывается по ставке 0,1% годовых, с 15 по 40 день — 7,5% годовых, с 41 по 59 день — 8% годовых.

Для оформления депозита нужно открыть расчетный счет, если у вас его нет. За подробностями обращайтесь по телефону 8-800-3333-555 или к персональному менеджеру.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : депозиты для бизнеса Банк Левобережный


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