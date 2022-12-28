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Итоги политического сезона в Госдуме: коэффициент полезности новосибирских депутатов

  • 28/12/2022, 13:44
Автор:
рейтинг депутатов Госдумы
Готов рейтинг за второе полугодие.

Несколько общих выводов

Портал «Депутат клуб» представил 17-й рейтинг депутатов Госдумы РФ и коэффициент их полезности по итогам осенней сессии. Авторы рейтинга делают ряд выводов о факторах, повлиявших на степень активности депутатов в целом и место в рейтинге каждого из них:

  • участие депутатов в спецоперации прямо проецируется на рейтинг, депутаты-участники спецоеперации лидеры роста;
  •  на место в рейтинге повлияло присоединение новых регионов и внешнее давление на депутатский корпус;
  • проведение спецоперации не отменило текущую нагрузку на Госдуму;
  • депутаты, работающие первый созыв, набрали обороты: в ТОП-100 вошли 40 новых депутатов: 29 «Единая Россия», по 4 от ЛДПР и «Справедливой России», 2 «Новые люди», 1 КПРФ.
  • не все депутат активны в своих регионах, делая акцент на федеральную повестку;
  • оперативно принимаются законы для оптимизации работы правительства и регионов в условиях спецоперации.

Среди наиболее резонансных законопроектов авторы рейтинга выделяют:

  • закон о федеральном бюджете;
  • законопроекты о защите «традиционных» ценностей;
  • законопроект о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации;
  • присоединение новых территорий.

Конкретно по пероналиям

Из депутатов, избранных от Новосибирской области, в ТОП-50 вошёл только первый вице спикер, единоросс Александр Жуков, занявший 48 место. Что касается полного рейтинга, то коллеги Жукова в нём обосновались,  начиная со второй сотни: Дмитрий Савельев («Единая Россия») 137, Александр Аксёненко («Справедливая Россия») 164 и Олег Иванинский («Единая Россия») 177. Наиболее скромные результаты в общем рейтинге показали единоросс Виктор Игнатов (365) и коммунист Ренат Сулейманов (406).

Что касается ряда индексов, то в индексе активности Новосибирскую область представил справоросс Александр Аксёненко, занявший 19 место, в индексе медийности и экспертном индексе единоросс Александр Жуков с 38 и 15 местами соответственно.

— Занял 19 место по индексу активности среди депутатов Госдумы. Здесь и законотворческая деятельность, и работа на пленарных заседаниях, и работа с обращениями. Все это следствие нашего с вами взаимодействия: и те вопросы, которые я поднимаю, и те законодательные инициативы, которые вношу, написал Александр Аксененко на своей странице ВКонтакте.  — К сожалению, не успели с рассмотрением разработанных мною поправок к Кодексу административных правонарушений в части увеличения штрафов за скупку и спекуляцию лекарственными препаратами. В том числе посредством сети Интернет. Эта инициатива следствие ваших обращений по теме непомерного роста цен на лекарства. В марте это был эутирокс и тироксин, которые пропали с прилавков и потом появились в сети Интернет по в разы завышенным ценам.

Депутат также обратил внимание на принятые законодательные инициативы, где он выступил соавтором в осеннюю сессию:

  • поправки в ФЗ «О ветеранах», где мы уравняли в статусе и общефедеральных социальных гарантиях добровольцев с военнослужащими и закон о запрете пропаганды педофилии,
  • ЛГБТ и смены пола,
  • также первое чтение прошел законопроект нашей рабочей группы, который вводит запрет концессии в сфере ЖКХ для​ компаний, подконтрольных​ офшорным​ организациям.

Остальные депутаты Госдумы от Новосибирской области пока результаты рейтинга не прокомментировали.

 

Ранее редакция сообщала о рейтинге регионов по научно-техническому развитию.

Фото сообщества Госдумы РФ ВК

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : рейтинг депутатов Госдума итоги осеннего сезона


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