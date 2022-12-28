Участнику «дела прокуроров» изменили меру пресечения

Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий Сергею Белоусу и , обвиняемому в посредничестве при даче взятки бывшему зампрокурора области Андрею Турбину. Об этом сообщается на сайте суда.

— В отношении обвиняемого Белоуса С. А. изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде запрета определенных действий с установлением срока на 6 месяцев, то есть до 15 июня 2023 года, — говорится в сообщении пресс-службы в Центрального районного суда Новосибирска.

Андрею Трубину суд продлил срок нахождения под домашним арестом на шесть месяцев, то есть до 15 июня 2023 года.

Напомним, в начале декабря Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина.

По данным следствия, в 2017-2018 годах Турбин при посредничестве Белоуса получил взятку в размере 3 млн рублей и $1 тыс. от предпринимателя Михаила Колмогорова за информацию о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении его знакомого и за принятие прокурором процессуальных решений в его пользу.

Турбин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, Белоус — в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Колмогоров объявлен в розыск.

Напомним, что летом Белоусу и Турбину смягчили меру пресечения и перевели под домашний арест.

Ранее редакция сообщала о том, что участникам «дела прокуроров» снова продлили сроки.