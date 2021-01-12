Новогодние праздники для энергетиков прошли «на удивление спокойно»

— В отличие от прошлого года (В прошлом году на ул. Дачной в новогодние каникулы под отключение попали 130 домов. — Ред.), с 1 по 10 января в этом году массовых отключений в Новосибирске у нас не было. Выявлены 46 дефектов, от теплоснабжения отключали 24 дома. Все дефекты были устранены в течение 2-6 часов. Все источники теплоснабжения выдерживали заданный график. Давно у нас новогодние праздники не проходили так спокойно, — констатировал на пресс-конференции советник директора ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Петр Бажин.

В настоящее время энергетики проводят сплошной обход теплосетей. К концу недели в компании планируют получить информацию о том, как система прошла сильные морозы, и оценить новые повреждения. Они будут устраняться при повышении температуры до -10 градусов.

— Износ теплосетей Новосибирска растет из года в год. Тот процент ремонта, который мы выполняем ежегодно, недостаточен. В результате в 2019 году мы выявили на теплосетях города 4000 дефектов, в 2020-м — 4290 дефектов, — пояснил Бажин. — Надеемся, что ситуация улучшится. В 2021 году мы планируем заключить концессионное соглашение с объемом инвестиций в 5,5 млрд рублей. Большая часть из них пойдет на модернизацию теплосетей.

При этом энергетики отметили, что за 10 дней января к ним поступили около 200 обращений от жителей 96 многоквартирных домов на похолодание в помещениях. В мэрию Новосибирска по этому же поводу поступили 348 жалоб.

— 235 звонков поступили 3-5 января, то есть в те дни, когда были наиболее низкие температуры, — уточнял на пресс-конференции 11 января мэр города Анатолий Локоть. — Все звонки связаны не с температурой носителя, а с состоянием и содержанием жилого сектора. Львиная доля обращений поступила из Ленинского района, сейчас мы работаем с управляющими компаниями.

В СГК также проанализировали поступившие жалобы. По словам заместителя главного инженера ООО «СГК» Романа Корниенко, на низкую температуру жаловались жители 277 квартир из 208 домов Новосибирска.

— В большинстве случаев причина — проблемы с системами отопления или со строительными конструкциями зданий. В основном в сильные морозы выхолаживаются угловые квартиры и крайние этажи, — согласился Корниенко. — В 69 домах, где обращения поступили от жителей нескольких квартир, мы анализировали ситуацию более детально, совместно с представителями УК и ТСЖ.

Энергетики отметили, что после наступления сильных морозов выработка тепла в Новосибирске выросла на 30% от среднего отопительного периода. Температура теплоносителей варьируется от 95 до 120 градусов.

Фото с сайта sibgenco.online