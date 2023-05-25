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Банк «Левобережный» поддерживает развитие социальной инфраструктуры Сибири

  • 25/05/2023, 13:20
Крупнейший региональный Банк «Левобережный» с 2021 года реализует программу кредитования застройщиков на финансирование проектов по строительству жилья со счетами эскроу.

новостройки НовосибирскаБлагодаря реализации этой программы не только Новосибирск, но и другие города Сибирского федерального округа активно развиваются и благоустраиваются: появляются многоквартирные дома, детские площадки, места отдыха, больницы, поликлиники, детские сады и школы.

Группа компаний «Первый строительный фонд» была одним из первых застройщиков, который воспользовался выгодными условиями строительного финансирования Банка «Левобережный». В результате в первом квартале 2022 года был сдан 15-этажный дом на 373 квартиры по адресу: г. Обь, ул. Октябрьская, 3.

«Мы успешно финансируем строительные компании с 2021 года. Данный проект — «Новый парк» — свидетельство успешной реализации такой модели. Новосибирские застройщики прекрасно адаптировались к новым правилам и эффективно работают, сдавая по плану новые объекты недвижимости. Мы рады, что поддержка нашего банка помогает не только возводить жильё, но и создавать необходимую инфраструктуру на благо жителей города», — уточнил заместитель председателя Совета директоров Банка «Левобережный» Михаил Робканов.

ЖК «Новый парк»* состоит из двух многоквартирных домов, общей площадью 36 000 квадратных метров. Сдача второго дома из 564 квартир запланирована на 4 квартал 2023 года.

«Мы стараемся создать максимально комфортные условия для жителей нашего жилого комплекса, чтобы им нравилось то, что их окружает. Именно поэтому во дворе нового сданного дома сегодня появились молодые яблони, в высадке которых принял участия наш ключевой партнер — Банк «Левобережный». Для нас это очень важное мероприятие. Безусловно, это возможность внести личный вклад в благоустройство «Нового парка», с теми, кому не безразлично, как выглядит территория, где наши жители выстраивают свой новый формат жизни. Мы благодарим Банк «Левобережный» за участие и помощь, и искренне надеемся, что подробные инициативы станут доброй традицией», — прокомментировал исполнительный директор ГК «Первый строительный фонд» Владимир Галенко.

Квартиры в «Новом парке»* можно приобрести по ипотечным программам. Подробно с ними можно ознакомиться на сайте Банка «Левобережный».

ГК «Первый строительный фонд» входит в топ-10 крупнейших застройщиков в Новосибирске. За 20 лет активного строительства группой возведено в городе более 370 тысяч квадратных метров готового жилья.

Банк «Левобережный» готов и далее оказывать поддержку в рамках проектного финансирования на строительство жилых объектов в регионе, давая возможность застройщикам развивать городскую инфраструктуру и реализовывать масштабные проекты на благо жителей Сибири.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ПСФ новостройки Новосибирска ипотека Банк Левобережный


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