Цены на лекарства все выше

Согласно сведениям Росстата, в группе наблюдаемых ведомством медикаментов за неделю подорожали: аллохол — на 0,5%, валидол — на 0,4%, корвалол — на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и поливитамины — на 0,1%. Однако цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, «Ренгалин» — на 0,1%.

Кроме того, с начала месяца цены на большую часть наблюдаемых медикаментов также выросли, в том числе, на метамизол натрия — на 0,94%, на аллохол — на 1,35%, на нимесулид — на 0,29%, на корвалол — на 0,74%, на «Левомеколь» — на 0,27%, на валидол — на 0,88%.

Вместе с тем, цены упали на поливитамины — на 0,5%, на «Эргоферон» — на 0,6% и на комбинированные анальгетики — на 0,35%.

В Росстате также зафиксировали с начала года рост стоимости боьшой доли наблюдаемых медикаментов. Цена на метамизол натрия увеличилась на 2,96%, на «Ренгалин» — на 1,39%, на «Левомеколь» — на 0,61%, на аллохол — на 4,78%, на нимесулид — на 2,3%, на корвалол — на 0,6%, на поливитамины — на 3,78% на «Эргоферон» — на 0,03%, на комбинированные анальгетики — на 0,46%. Цены на валидол снизились на 0,42%.

Минздрав РФ напоминает о программе, которая действует уже три года и направлена на профилактику сердечно-сосудистых осложнений, которые могут возникнуть у больных в категории с высоким риском. Воспользовавшись ею граждане России могут получать бесплатные лекарства для сердца и сосудов.

Ранее редакция сообщала, что платные медуслуги будут предоставляться только по желанию пациента.