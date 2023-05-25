Рекламодателям

Номинация «ПРОфессиональный взгляд» дебютирует на конкурсе «Сибирь.ПРО»: журналистика через призму новых технологий

  • 25/05/2023, 13:28
За последнее десятилетие в журналистике произошли глубинные изменения – стремительно растет объём информации и скорость её передачи, в то время как достоверность приведённых фактов зачастую подвергается сомнениям.

конкурс журналистовЭто приводит к пересмотру устоявшихся форматов производства, распространения и потребления медиапродукции. При этом по-особому востребованными остаются традиционные профессиональные ценности: беспристрастность, ответственность перед своим читателем или зрителем, неравнодушие к проблемам общества.

Реагируя на вызовы времени, Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» впервые представляет номинацию «ПРОфессиональный взгляд». Участники медиасообщества имеют возможность презентовать собственный опыт и видение использования инновационных технологий создания контента, а именно применение в своей работе инструментов больших данных, инфографики и нейросетей. В номинацию принимаются примеры графических, видео и текстовых материалов, созданных с использованием цифровых технологий, и аналитические работы – описание творческого процесса.

Синергию опыта и традиций с веяниями цифровой эпохи особенно важно транслировать тем, кто только планирует стать частью профессиональной медиаиндустрии. Студенты факультетов журналистики вузов Сибирского федерального округа по-прежнему могут попробовать свои силы в проекте «Сибирь.ПРО», в этом году такие работы также представлены в номинации «ПРОфессиональный взгляд». На конкурс принимаются статьи, а также видео- и аудио сюжеты начинающих журналистов, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в конкурсе по темам всех номинаций проекта.

Повышение профессионального уровня сибирских журналистов является одной из задач конкурса «Сибирь.ПРО» с момента его основания. Победитель в номинации «ПРОфессиональный взгляд» получит специальный приз от партнера  проекта – Сибирского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь») – сертификат на обучение в Академии новостей ТАСС. Также на официальном сайте проекта открыта рубрика «Журналистика будущего», в которой будут публиковаться статьи об использовании современных технологий в индустрии. Первая из них «Журналистика больших данных: находить истории в цифрах» уже размещена на портале.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Иллюстрация предоставлена организатором конкурса (создана с помощью нейросети Kandinsky 2.1)

#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Аллея кадетской славы России открылась в Новосибирской области

25/05/2023, 15:40

В Красноярске выставили на продажу нефтяную компанию за 190 млн рублей

25/05/2023, 15:28

Бывший эксперт ТУАДа заплатит за взятку 200 тыс рублей

25/05/2023, 15:14

Профессионалы индустрии красоты продемонстрируют мастерство на интерактивном фестивале в Новосибирске

25/05/2023, 14:58
Популярное

ИП с низкими доходами могут освободить от уплаты страховых взносов

25/05/2023, 15:31

Цены на лекарства все выше

25/05/2023, 12:37

Мощи Георгия Победоносца везут в Новосибирск

25/05/2023, 12:00

Новости компаний

Банк «Левобережный» поддерживает развитие социальной инфраструктуры Сибири

25/05/2023, 13:20

Чаще всего оформляют кредиты на отпуск и ремонт

24/05/2023, 17:39

ВТБ: стоимость приобретенной в ипотеку недвижимости снизилась на 6%

24/05/2023, 15:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска