Банк «Левобережный» поднялся на 10 строчек в рейтинге самых надежных по версии Forbes

Банк «Левобережный» не только в очередной раз вошел в ТОП-100 самых надежных банков России, но и продемонстрировал заметный рост. В прошлом году банк располагался на 52 строчке.

Эксперты Forbes выбрали самые надежные банки страны, изучив финансовые показатели претендентов и рейтинги международных и российских агентств, аккредитованных в Банке России.

Отбор проходил на основе двух основных параметров: наличие и количество рейтингов, активы более 30 млрд рублей.

Банки, попавшие в ТОП-100 были разделены на 5 групп надежности. Лидерами рейтинга стали «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские госбанки. Банк «Левобережный» вошел во вторую группу банков с рейтингами по международной шкале BB+ и BB, по российской шкале AA+ и AA, которые оцениваются как довольно надежные.

— Это высокий показатель для регионального банка, который говорит о стабильности и хороших финансовых показателях. Надежность является важным критерием при выборе финансовой организации, именно поэтому Банку «Левобережный» доверяют тысячи сибиряков. Это, безусловно, стимулирует нас расти и развиваться, чтобы оправдать доверие наших клиентов, предложить им самые лучшие решения, продукты, услуги и сервисы, — комментирует генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко.

Сегодня региональную сеть Банка «Левобережный» (ПАО) формируют 62 офиса в Сибирском федеральном округе, ему доверяют около 400 000 частных клиентов и более 17 000 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. На текущий момент Банк «Левобережный» имеет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «BB» (прогноз по рейтингу – «Стабильный») от международного рейтингового агентства Fitch Ratings, а также рейтинг кредитоспособности на уровне ruA- (прогноз по рейтингу – «Стабильный»), присвоенный рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).

Фото предоставлено пресс-службой банка