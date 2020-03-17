Строительство станции метро «Спортивная» идёт с опережением графика – работа на ключевом объекте транспортной инфраструктуры ЛДС организована в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Станция метро «Спортивная» строится ударными темпами. Мы планируем к середине года, в июне, перейти к установке электрооборудования. Работы на объекте ведутся круглосуточно. Движение поездов метрополитена не останавливаем – это наше принципиальное решение, будет лишь скорректирована скорость поездов на одном участке – 40 км/ч. Это не сказалось на графике движения: добраться от площади Карла Маркса до площади им. Калинина можно за то же время, что и раньше, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Напомним, строительство станции метро «Спортивная» началось прошлым летом, к основным работам приступили в сентябре 2019 года. На сегодняшний день произведена выемка и замена грунта (около 20 тыс. кубометров), завершены работы по сооружению фундаментной плиты, наружных и внутренних железобетонных стен. Начаты подготовительные работы по монтажу защитного экрана окон эстакады метромоста. Также закуплено электротехническое оборудование для реконструкции СТП-7 (станционных тягово-понизительных подстанций).

— К концу года закончим установку монолитных железобетонных и ограждающих конструкций. Сегодня эти работы выполнены практически на 50 процентов. Сейчас строится кассовый зал. С наступлением тепла начнём возводить вестибюль. Также будет произведена отсыпка территории – площадка в зоне станции метро поднимется на 1,5–2,5 метра, — рассказал директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.

По его словам, в этом году будут заказаны 12 эскалаторов, срок их изготовления – 12-14 месяцев. На эти цели потребуется около 600 млн рублей. Ввести станцию метро «Спортивная» планируется в апреле 2022 года.

В мэрии отметили, что в настоящее время ведётся и строительство поверхностного водоотвода – все работы также укладываются в установленные сроки. В течение двух недель полностью уложат железобетонные трубы улучшенного образца общей протяжённостью 1623 метра. Коллектор будет собирать воду с территории спортивного комплекса, площадей им. Карла Маркса и Профессора Лыщинского. Для её фильтрации построят систему очистных сооружений.

В рамках реконструкции площади им. Профессора Лыщинского этим летом начнутся работы по возведению надземного пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста и расширению трёх улиц – Блюхера, Немировича-Данченко и проспекта Карла Маркса.

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