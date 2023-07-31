Банк «Левобережный» повысил ставки по самым популярным вкладам

С повышением ключевой ставки Банк «Левобережный» изменил условия по самым популярным вкладам. Это поможет заработать больше на своих накоплениях при общем росте цен на товары — убеждены специалисты банка.
Вклады «Лето», «Копилка», «Капиталъ», «Капиталъ НСО+», Persona Grata теперь можно оформить по повышенным ставкам. Процент по ним был увеличен от 0,5 до 1 % годовых.
«Повышение ключевой ставки не стало неожиданностью ни для нас, ни для наших клиентов. Поэтому увеличение ставок по вкладам — закономерный процесс. Самым важным для нас было обеспечить максимально выгодные условия для вкладов с разными стратегиями накопления, чтобы удовлетворить потребности всех наших клиентов», — объяснила Дина Павлова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный».
По новым условиям в Банке «Левобережный» уже можно открыть 5 вкладов с совершенно разными задачами:
Если у вас возникнут вопросы — специалисты контакт-центра с удовольствием ответят на них по номеру 8-800-3333-555.
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