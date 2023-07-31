Банк «Левобережный» повысил ставки по самым популярным вкладам

С повышением ключевой ставки Банк «Левобережный» изменил условия по самым популярным вкладам. Это поможет заработать больше на своих накоплениях при общем росте цен на товары — убеждены специалисты банка.

Вклады «Лето», «Копилка», «Капиталъ», «Капиталъ НСО+», Persona Grata теперь можно оформить по повышенным ставкам. Процент по ним был увеличен от 0,5 до 1 % годовых.

«Повышение ключевой ставки не стало неожиданностью ни для нас, ни для наших клиентов. Поэтому увеличение ставок по вкладам — закономерный процесс. Самым важным для нас было обеспечить максимально выгодные условия для вкладов с разными стратегиями накопления, чтобы удовлетворить потребности всех наших клиентов», — объяснила Дина Павлова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный».

По новым условиям в Банке «Левобережный» уже можно открыть 5 вкладов с совершенно разными задачами:

«коплю и использую проценты для покупок» — вклад «Лето» под 10 % годовых с фиксацией процентной ставки на 3 года и возможностями пополнять вклад и распоряжаться процентами ежемесячно;

«коплю» — вклад «Копилка», на котором проценты автоматически увеличивают сумму вклада и этот вклад можно постоянно пополнять. Срок — 1100 дней под 9 % годовых;

«живу на проценты» — вклад «Капиталъ» сроком до 3 лет: можно снимать проценты каждые полгода, при необходимости расторгнуть досрочно без потери процентов. Ставка по вкладу от 7,75-8 % до 10% годовых;

«пользуюсь специальными условиями» — вклад «Капиталъ НСО+» с высокой ставкой 10 % годовых только для новых взносов от жителей Новосибирской области. Накопления можно положить на 3 года и снимать проценты каждые полгода, а при необходимости расторгнуть досрочно без потери процентов;

«инвестирую» —вклад, доступный владельцам премиальных карт Persona Grata, теперь позволяет заработать за 1 год 1 900 000 рублей.

Если у вас возникнут вопросы — специалисты контакт-центра с удовольствием ответят на них по номеру 8-800-3333-555.











