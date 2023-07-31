100 вузов страны получили методички по реализации курса «Обучение служением»

О том, что с нового учебного года в 100 отечественных вузах появится новый модуль, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на копию документа, подлинность которого подтвердили источники в двух российских вузах.

Согласно документу, у студентов будут развивать «гражданственность, патриотизм, лидерство, гражданскую солидарность и традиционные ценности» с помощью решения социально значимой задачи в рамках курса.

В программа модуля входят дисциплины, курсовой проект, практики, выпускная квалификационная работы (ВКР), в рамках которых обучающиеся должны будут продемонстрировать командную работу и лидерские качества, гражданскую идентичность и солидарность, развитие убеждений и ценностных ориентаций, рефлексивность и осознанность, коллективизм и созидательный труд, профессионализм и ответственность. При этом отмечается, что социальные проекты для реализации в рамках нового курса студенты смогут выбрать на платформе «Добро.РФ».

Модуль «Обучение служением» также может включать в себя одноименную дисциплину как обязательную часть образовательной программы, курсовой проект, ВКР в форме общественного проекта и факультатив «Экспедиция обучения служением», добавили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Ранее редакция сообщала, что студенты-медики помогают решать кадровый голод районных ЦРБ в Новосибирской области.