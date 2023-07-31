Проблемы в Африке негативно сказываются на стоимости шоколада в России

Из-за проблем с выращиванием какао-бобов в Африке в России вырастут цены на шоколад. Об этом заявил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, передает газета «Ведомости».

Он уточнил, что основные производственные мощности находятся в Кот-д’Ивуаре и Гане, поэтому трудности, возникающие в этих странах, включая климатические изменения (бесконечные проливные дожди), неизменно приводят к увеличению цен на шоколад в нашей стране.

При этом Рамаз Чантурия добавил, что на сегодняшний день стоимость какао-бобов в мире достигла своего максимума. Согласно данным на 27 июля текущего года, стоимость американских фьючерсов на какао достигла 3500 долларов за одну тонну. Уточняется, что аналогичная ситуация складывалась только в 2011 году.

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