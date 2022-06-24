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Банк «Левобережный» приглашает предпринимателей на вебинар «ВЭД в новых реалиях»

  • 24/06/2022, 10:36
Участникам расскажут о валютном контроле и расчетах с контрагентами в условиях санкций, банковских продуктах для эффективного ведения внешнеэкономической сделки и минимизации рисков при экспорте с отсрочкой платежа.

новости бизнесаНа вебинаре выступят специалисты валютного управления Банка «Левобережный» (ПАО) и экспортного страхового агентства «ЭКСАР». Спикеры осветят следующие темы:

  • новое в валютном регулировании в 2022 году;
  • минимизация рисков при расчетах с иностранными партнерами;
  • типы вводимых санкций, их общие характеристики и влияние на исполнение сделок;
  • рекомендации по предотвращению запросов по платежам;
  • условия льготного финансирования импортных и экспортных сделок;
  • способы покрытия коммерческих и политических рисков при экспортной сделке.

В конце вебинара будет отведено время на разбор типичных ошибок участников ВЭД и ответы на вопросы.

Мероприятие будет интересно сотрудникам службы ВЭД и логистики, юристам, бухгалтерам и руководителям предприятий, совершающих внешнеторговые сделки по импорту и экспорту.

Вебинар состоится во вторник, 28 июня, с 14 до 16 часов. Участие бесплатное, количество участников ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Программа вебинара размещена на сайте банка. Уточнить подробности можно в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6019).

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Экономика ВЭД вебинар для руководителя


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