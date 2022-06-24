Банк «Левобережный» приглашает предпринимателей на вебинар «ВЭД в новых реалиях»

На вебинаре выступят специалисты валютного управления Банка «Левобережный» (ПАО) и экспортного страхового агентства «ЭКСАР». Спикеры осветят следующие темы:

новое в валютном регулировании в 2022 году;

минимизация рисков при расчетах с иностранными партнерами;

типы вводимых санкций, их общие характеристики и влияние на исполнение сделок;

рекомендации по предотвращению запросов по платежам;

условия льготного финансирования импортных и экспортных сделок;

способы покрытия коммерческих и политических рисков при экспортной сделке.

В конце вебинара будет отведено время на разбор типичных ошибок участников ВЭД и ответы на вопросы.

Мероприятие будет интересно сотрудникам службы ВЭД и логистики, юристам, бухгалтерам и руководителям предприятий, совершающих внешнеторговые сделки по импорту и экспорту.

Вебинар состоится во вторник, 28 июня, с 14 до 16 часов. Участие бесплатное, количество участников ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Программа вебинара размещена на сайте банка. Уточнить подробности можно в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6019).