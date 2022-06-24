Банк «Левобережный» приглашает предпринимателей на вебинар «ВЭД в новых реалиях»

На вебинаре выступят специалисты валютного управления Банка «Левобережный» (ПАО) и экспортного страхового агентства «ЭКСАР». Спикеры осветят следующие темы:
В конце вебинара будет отведено время на разбор типичных ошибок участников ВЭД и ответы на вопросы.
Мероприятие будет интересно сотрудникам службы ВЭД и логистики, юристам, бухгалтерам и руководителям предприятий, совершающих внешнеторговые сделки по импорту и экспорту.
Вебинар состоится во вторник, 28 июня, с 14 до 16 часов. Участие бесплатное, количество участников ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Программа вебинара размещена на сайте банка. Уточнить подробности можно в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6019).
Фото предоставлено пресс-службой банка
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