Банк «Левобережный» приглашает участников ВЭД на форум «Экспорт – Выход Есть!»

С презентациями выступят специалисты банка, «ОПОРА РОССИИ», Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта НСО.

В течение двух часов эксперты расскажут о льготном кредитовании и прочих финансовых инструментах для поддержки экспорта, способах уменьшения риска доначислений и штрафов при прохождении контроля со стороны ФНС, ФТС и банков, а также как снизить риск отказа в возмещении НДС на примере реальных требований ФНС по подтверждению экспорта.

Первой выступит руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в г. Новосибирске Елена Брагова с докладом «Единое окно для экспортеров как драйвер развития экспорта». Следующая презентация будет посвящена банковским продуктам для эффективного ведения экспортной сделки, спикер – начальник валютного управления Банка «Левобережный» Денис Комогорцев.

Руководитель Центра поддержки экспорта НСО Алина Мусиенко расскажет, какую помощь могут получить компании в реализации экспортной деятельности. Тему внутреннего контроля ВЭД в организации поднимет член Президиума Новосибирского отделения «ОПОРА РОССИИ» и руководитель комитета «Международная кооперация и экспорт» Ольга Корпачева. Эксперт также расскажет о причинах отказа в возмещении экспортного НДС и разберет реальные кейсы экспортеров. Посмотреть программу форума можно на сайте.

В завершение форума участники смогут задать спикерам свои вопросы и получить профессиональные консультации. Мероприятие пройдет 15 сентября с 14 до 16 часов в большом зале Центра «Мой бизнес» по адресу: Новосибирск, ул. Сибревкома, 9. Вход свободный, но обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Организаторы форума – комитет по международной кооперации и экспорту Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и Банк «Левобережный» (ПАО).

Форум начнет серию мероприятий «Проектной Лаборатории ВЭД 2.0». Это обучающий проект Банка «Левобережный» для импортеров и экспортеров, в рамках которого можно бесплатно посетить тематические семинары экспертов-практиков. Мероприятия запланированы на IV квартал, анонсы будут размещены на сайте банка.

Возраст: 18+