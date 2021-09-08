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Общественники частично победили «природоохранный» закон

  • 08/09/2021, 13:46
Автор:
Новости Новосибирска
Однако судебное решение дало повод для новой апелляции.

Суд Новосибирской области рассмотрел иск общественного объединения «Сибирское экологическое содружество», требующего признать противоречащим нормам законодательства региональный закон об особо охраняемых природных территориях, и отчасти согласился с доводами общественников. Суд признал недействительными изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области» в части приостановления строительства и реконструкции на территории будущего ООПТ с момента, когда правительство региона принимает решение о создании ООПТ. Об этом сообщил активист движения Евгений Митрофанов. По его словам, общественники расценили решение суда как первую победу, но продолжают придерживаться точки зрения, что закон Новосибирской области от 25.02.2021 № 59-ОЗ нарушает действующее федеральное законодательство, поэтому направят апелляционную жалобу в установленный законом срок.

В законе по-прежнему отсутствуют нормы, которые обязывают правительство согласовывать свои действия с органами местного самоуправления, с общественностью, с гражданами, с экологическими НКО. Такие нормы есть в федеральном законе, но почему-то областной законодатель не транслировал их в региональный закон, говорит Митрофанов. Суд с нами согласился только в одной части, поэтому мы будем обжаловать это решение и в апелляционной инстанции. Что касается центральной идеи закона об ООПТ, то он актуален, необходим и важен для нашего региона, способен принести жителям большую пользу. Но реализация этой идеи хромает.

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В качестве примера общественник приводит хронологию действий регионального правительства относительно нового закона: в марте правительство приняло постановление, в котором площадь будущего Заельцовского ООПТ превышала 9 тысяч га, а в августе, с новым постановлением, площадь ООПТ уменьшилась почти вдвое. Другой пример: в марте в ООПТ включили Заельцовское кладбище, зоопарк и Дендропарк, а в августе все эти территории, а также долю частного сектора вдоль ул. Сухарной, 2-й Ельцовки из постановления исключили.

Все эти непоследовательные действия властей еще раз доказывают: поспешное принятие закона в недоработанном виде недопустимо, комментирует общественник. Непонятна позиция руководства Законодательного Собрания, в обход действующих правил и нормативов в феврале настоявшего на принятии сырого и дефектного, на мой взгляд, законопроекта сразу в двух чтениях. Закон в таком виде нарушает права людей, земля которых оказалась на особо охраняемых территориях.

Напомним, что одновременно другая часть городских общественников борется за сохранение лесных зон на территории Советского района Новосибирска, требуя придать им аналогичный статус, чтобы обезопасить от возможной застройки.

Фото: pixabay.com автор: JillWellington

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги :

судебные разбирательства
ООПТ
общественность
Заельцовский бор


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