Банк «Левобережный» провел семинар для участников ВЭД в Новокузнецке

Эксперты-практики обсудили с гостями вопросы, связанные с взаимодействием с таможенными органами и профилактикой нарушений валютного законодательства. Коммерческий директора ООО «NTN» Станислав Цыганок дал практические рекомендации о том, как обезопасить себя до ввоза товара на территорию РФ, акцентировав внимание присутствующих на перечне товаров, по которым применяется повышенное внимание со стороны таможенных органов, а также рассказал об эффективных инструментах: «Импортерам необходимо помнить, что одна из основных задач таможенных органов – пополнение бюджета.

Ошибки случаются не только по вине покупателя, но и по вине продавца, но ответственность понесет импортер, причем по всей строгости закона», — констатировал Станислав.

На что влияет выбор места таможенного оформления, какие меры предпринять, чтобы не «нарваться» на штрафные санкции, когда товар уже ввезен, а также, о нюансах поставки образцов, рассказал руководитель отдела ВЭД ООО «NTN» Артем Пархоменко: «При ввозе товара необходимо учитывать большое количество факторов, в том числе заранее выбрать место таможенной очистки грузов.

На разных таможенных постах разные статистические показатели по ввозам тех или иных категорий товаров. Также нужно учитывать специфику и политику работы выбранных таможенных постов: несмотря на единое таможенное законодательство, каждый пост может трактовать те или иные пункты законов по-своему», — резюмировал спикер.

Доклад на тему «Корректировка таможенной стоимости. Как доказать свою стоимость» представила ведущий юрист ООО «Юсконсалт» Яна Иванова. В своем выступлении она рассказала о признаках недостоверного определения таможенной стоимости и о порядке административного обжалования в случае их возникновения: «Собирать доказательства правильного определения таможенной стоимости товаров надо начинать уже с момента обсуждения условий договора с контрагентом.

Мы рекомендуем формировать архив сделки — всю переписку по договору, в том числе и электронную. Протоколы совещаний с контрагентом, информация о возможных скидках на товар, протоколы разногласий, коммерческие предложения, в том числе и от иных продавцов аналогичного товара. Эти документы необходимо хранить. В случае, если у таможенного органа возникнут сомнения в правильном определении таможенной стоимости товара, с помощью документов из архива сделки вам будет легче обосновать свою стоимость, так как вы можете показать, как она формировалась», — отметила Яна.

В завершении семинара, Ирина Щербинина, главный специалист по валютным операциям Банка «Левобережный» (ПАО) рассказала о минимизации рисков нарушения валютного законодательства и предупреждении негативных последствий для бизнеса.

Особенно важно и остро эта тема прозвучала в свете планируемых изменений валютного законодательства, связанных с репатриацией денежных средств при осуществлении ВЭД.

Особое внимание было уделено общим правилам безопасности при подготовке внешнеторговых контрактов, знание и соблюдение которых помогает избежать ситуаций, когда участники внешнеэкономической деятельности неумышленно становятся нарушителями валютного законодательства.

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