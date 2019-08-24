Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении

  • 24/08/2019, 09:00
В настоящий момент услуга доступна для розничных клиентов.

ПАО Банк ВТБПАО «Банк ВТБ» объявляет о запуске чат-бота в мобильном приложении. Теперь клиенты смогут получить всю необходимую информацию в онлайн-режиме в любое удобное время не только от сотрудника банка, но и от умного робота. Виртуальный собеседник готов ответить более чем на 1,1 тыс. вопросов. В настоящий момент услуга доступна для розничных клиентов.

 В ходе проведенного перед запуском пилотного проекта бот получил 3 тыс. максимальных оценок качества. За июль он самостоятельно решил более 114 тыс. клиентских задач. Скорость ответа при этом сократилась до 3-х секунд.

В настоящее время основными задачами виртуального помощника являются консультации по часто задаваемым вопросам и навигация в мобильном приложении. При этом бот уже может предоставить реквизиты карты и проверить по ней баланс. Уже к концу сентября он научится решать новые задачи, к примеру, предоставлять клиентам информацию о минимальном платеже или последних пяти операциях по их картам.

 При создании бота использовалась технология разработки диалогов на базе эвристического подхода с пониманием естественной речи и машинным обучением. Он позволяет по ключевым словам определить запрос клиента. Пользователю достаточно просто написать вопрос в чат мобильного приложения, и система предоставит оптимальный ответ. При этом бот сам исправит ошибки или опечатки в вопросе.

—Запуск чат-бота позволил ВТБ снять почти половину нагрузки с тех сотрудников, которые ранее лично отвечали в чате, и автоматизировать большую часть клиентских обращений, что является одной из главных задач в технологии цифрового обслуживания. Стратегической задачей банка является клиентоориентированный подход и цифровизация бизнес-процессов. С помощью бота пользователи могут мгновенно получить консультацию по наиболее распространенным темам и быстро решить свой вопрос с клиентской поддержкой, – отметила Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Более 1,2 млн новосибирцев получат налоговые уведомления

Более 1,2 млн новосибирцев получат налоговые уведомления

23/08/2019, 12:58
Из них более 860 тысяч уведомлений будут отправлены по почте.
ФАС уличил новосибирского мусорного регоператора в ограничении конкуренции

ФАС уличил новосибирского мусорного регоператора в ограничении конкуренции

23/08/2019, 11:49
При формировании закупки с единственным поставщиком, «Экология- Новосибирск» создала более выгодные условия, чем обозначенные в документации об аукционе.
ПАО «НМЗ им. Кузьмина» разместит допвыпуск акций

ПАО «НМЗ им. Кузьмина» разместит допвыпуск акций

23/08/2019, 11:37
Акции будут размещены по закрытой подписке.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

Американский журнал назвал новосибирский стартап революционной разработкой будущего

23/08/2019, 18:08

«АЛРОСА» начинает выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Якутск

23/08/2019, 16:31

С 26 августа новосибирцам разрешено собирать кедровые орехи

23/08/2019, 13:44

Отель «Старый замок» в п. Кудряшовском выставлен на продажу

23/08/2019, 13:35

Новосибирская область готова к увеличению поставок угля на мировые рынки

23/08/2019, 13:12

Более 1,2 млн новосибирцев получат налоговые уведомления

23/08/2019, 12:58

ФАС уличил новосибирского мусорного регоператора в ограничении конкуренции

23/08/2019, 11:49

ПАО «НМЗ им. Кузьмина» разместит допвыпуск акций

23/08/2019, 11:37

«Спортивный» опыт применят на Дзержинской ветке

23/08/2019, 11:20

Новосибирский аффинажный завод в разы увеличил выручку и скорректировал планы

23/08/2019, 10:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска