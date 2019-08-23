Американский журнал назвал новосибирский стартап революционной разработкой будущего

Новость о молодой компании выпускников и сотрудников НГТУ НЭТИ, которая создает технологии будущего, была опубликована на главной странице популярного американского журнала о технологиях TechСrunch, сообщили в пресс-службе университета. Первый в мире голосовой робот, который способен моделировать человеческую речь, впечатлил журналистов ведущего американского издания.

— Стартап Dasha AI до недавнего времени работал скрытно. Фирма была учреждена в Нью-Йорке. По данным TechCrunch, RTP Global и RTP Ventures компании было предоставлено на развитие проекта 2 млн долларов, — пишет TechCrunch.

Отмечается, что искусственный интеллект (ИИ), в отличие от известных голосовых роботов, способен отвечать на неожиданные вопросы, понимать собеседника меньше чем за 100 милисекунд и моделировать человеческий голос. Dasha запоминает слова собеседника и контекст разговора, а далее использует это для построения дальнейшего диалога.

— Голосовой робот Dasha «в несколько раз сложнее, чем сервисы Dialogflow (Google), Lex (Amazon), Luis (Microsoft) или Watson (IBM). Ни один из перечисленных ИИ не сможет делать то, для чего предназначена Dasha. Все конкуренты начинали свою работу с ориентации на чат-ботов (на текст), тогда как доведение моделирования голосовой беседы до «человеческого уровня» гораздо более сложная задача, — рассказал генеральный директор Dasha AI Владислав Чернышов журналу TechCrunch.

По его словам, робот адаптируется под любые функции: проверка актуальности заявок или опросы, обзвон клиентов или кандидатов на работу. В зависимости от пожелания заказчика авторы разработки пишут необходимый скрипт (имя, выбор голоса, цель звонка и другие параметры). Сам ИИ работает на нейронных сетях, которые задают команды для робота.

Владимир Чернышов подчеркнул, что по результатам исследований Dasha AI, около 96 % людей, которые общались с голосовым роботом, думали, что общаются с живым человеком. Но если собеседник спросит робота Dasha, является ли он роботом, то, как утверждают инженеры, он ответит «да».

Выпускник НГТУ НЭТИ Владислав Чернышов полагает, что в конечном итоге в мире останутся две или три крупных платформы, которые будут обеспечивать компании голосовыми роботами, вытеснив с рынка многообразие существующих в настоящее время чат-ботов.

— И, конечно, Dasha как голосовой робот (Digital Assistant Super Human Alike) должна стать одной из этих платформ, — утверждает он.

В планах инженеров запустить в начале 2020 года Dasha-приложение для фильтрации звонков, выполняемых роботом, которое будет невосприимчиво к спаму, в том числе и распространяемому людьми. К 2022 году учeные планируют научить Dasha новым функциям, таким, например, как набор текста на естественном языке. Следующим шагом в 2025 году может стать что-то вроде автономного искусственного интеллекта, встраиваемого в любое устройство.

На сайте компании написано, что она предпочитает работать с инженерными компаниями, теми «которые решают большие задачи при помощи технологий».

— Нам нравятся технологии будущего, а не их имитации, — отметили журналисты TechCrunch.

Пятилетняя программа развития платформы Dasha включает амбициозную задачу доработки технологии до уровня «обычного разговорного искусственного интеллекта».

Dasha — робот, который моделирует речь, максимально приближая ее к человеческой. Технология базируется на научных работах гендиректора Dasha.AI, выпускника факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Владислава Чернышова и старшего научного сотрудника научно-образовательного центра «Моделирование электромагнитных технологий» ФПМИ НГТУ НЭТИ и техдиректора Dasha.AI Ильи Ступакова.

Робот является участником программы NVIDIA Inception для избранных AI-стартапов. Миссия Dasha — ускорить в мире процесс внедрения роботов в жизнь людей. Штаб-квартира Dasha.AI находится в Нью-Йорке и имеет научно-исследовательский офис в Новосибирске.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ