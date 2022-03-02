Банк «Левобережный» реализует в Сибири кампусные проекты

Кампусный проект – это многофункциональная система контроля и учета доступа на базе карты национальной платежной системы «Мир». Подключить ее могут корпоративные клиенты банка – учебные заведения, медицинские и производственные организации и пр. Для бюджетных организаций предусмотрены специальные условия сотрудничества.

Кампусная карта представляет собой одновременно средство для получения зарплаты или стипендии, аналог студенческого билета, средство для бесконтактной оплаты покупок в транспорте и магазинах, пропуск на территорию предприятия и к его информационным ресурсам (библиотеке, ПК и т.д.). С помощью одной и той же карты участники зарплатного проекта могут оплачивать товары и услуги, снимать и вносить наличные, возвращать кешбэк до 1500 рублей в месяц от банка и до 20% от суммы покупок по программе лояльности «Мир», а также получать доступ к инфраструктурным объектам компании. Заказать кампусные карты можно с индивидуальным корпоративным дизайном.

Напомним, в 2020 году банк успешно реализовал кампусный проект в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ. Студенты используют банковскую карту «Мир» в качестве пропуска в учебные корпуса, общежития, Дворец спорта и прочие здания университета, как читательский билет, а также как платежное средство.

Для желающих внедрить на свое предприятие кампусную систему контроля и учета доступа (СКУД) Банк «Левобережный» подготовит проектную документацию, приобретет и смонтирует оборудование под имеющуюся инфраструктуру и проведет интеграцию с IT-системами.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).