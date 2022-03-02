Юных 3D-аниматоров и звукорежиссеров начнут готовить с октября

С октября в Новосибирской области планируют начать набор слушателей школы креативных индустрий, в ее рамках подростки и старшие школьники смогут получить навыки 3D-дизайна анимации, звуковой режиссуры, архитектуры и еще ряда профессий, с которыми смогут выйти на рынок труда практически уже после окончания школы. В настоящее время идут переговоры профильного министерства по поводу предоставления площадки под школу и решаются отдельные вопросы, связанные с закупкой оборудования для лабораторий (их предполагается оснастить по последнему слову техники). Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов. По словам чиновника, сумма инвестиций в проект составит 50 млн рублей, их направят на закупку оборудования.

— Сначала будут заниматься подростки и старшие школьники, потом это станет транслироваться на более взрослых людей, — рассказывает замминистра. — Они будут знакомиться с тем, что из себя представляет, например, 3D-графика и анимация, звуковая режиссура или архитектура. Это не фундаментальное образование, но достаточное для того, чтобы человек после обучения вышел на рынок дизайнером, архитектором и мог решать прикладные задачи. Это направлено еще и на увеличение творческих людей, которые могут свой продукт реализовывать коммерчески. Для этого нужно начинать если не с детства, то с подросткового возраста, когда люди выбирают свое будущее направление.

По информации правительства региона, школа создается в рамках федерального проекта креативных индустрий. Напомним, что концепция развития креативных индустрий в Новосибирской области была утверждена в июле прошлого года.