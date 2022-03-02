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ВТБ Лизинг продолжает обслуживание клиентов

  • 02/03/2022, 18:05
ВТБ Лизинг продолжает обслуживание клиентов в обычном режиме.

Все отделения и онлайн-сервисы компании работают без ограничений, сотрудники оперативно консультируют клиентов по всем возникающим вопросам, разрабатывается комплекс мер по защите их интересов.

Новости бизнеса«ВТБ Лизинг был и остается надежным партнером для тысяч клиентов. Компания продолжает обслуживание юридических и физических лиц, обеспечивая высокое качество предлагаемых финансовых услуг. На протяжении последних лет мы были сфокусированы на улучшении качества внутренних процессов и смогли выстроить системы управления рисками и внутреннего контроля, которые позволяют обеспечить устойчивость операционного контура в любых ситуациях. Сейчас мы внимательно следим за развитием событий и оперативно разрабатываем комплекс мер по защите интересов наших клиентов, чтобы поддержать их бизнес. Готовы решать каждый вопрос индивидуально и максимально оперативно», — отметил Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.

ВТБ Лизинг – стабильная компания с надежными источниками фондирования, высоким уровнем страховой защиты лизингового имущества, а также адекватной ликвидной позицией и уровнем корпоративного управления.

ВТБ Лизинг ищет оптимальные решения для поддержки клиентского бизнеса, оказавшегося под влиянием санкций. Менеджеры оперативно реагируют на запросы бизнеса и индивидуально подходят к решению задач клиентов.

В автолизинге прорабатываем сценарии дальнейшей работы. Несмотря на дефицит машин на российском рынке нам удалось забронировать около 400 единиц транспорта, в ближайшее время будем готовы их передать клиентам. Кроме этого, в парке ВТБ Лизинг доступны еще более 100 автомобилей для проекта подписки.

Сайт vtb-leasing.ru и личные кабинеты клиентов работают в штатном порядке. Пользователям в режиме онлайн доступна информация по всем лизинговым договорам, транспортным средствам, страховым полисам и штрафам ГИБДД (для транспорта, зарегистрированного в ГИБДД на ВТБ Лизинг), а также данные о внесенных платежах и датах последующих платежей, счета-фактуры. На сайте работает чат для вопросов, операторы отвечают на сообщения максимально оперативно.

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : финансы санкции лизинг ВТБ


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