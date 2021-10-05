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Банк «Левобережный» снизил ставки по бизнес-ипотеке для компаний МСБ

  • 05/10/2021, 16:42
Компании малого и среднего бизнеса могут получить кредит на покупку недвижимости под залог приобретаемого объекта по ставке от 9,9% годовых.

Новости компанийБизнес-ипотека – это возможность выгодно вложить денежные средства (при недостатке собственных средств) для приумножения прибыли и/или минимизировать постоянные расходы на аренду, заменить их на платежи по выплате кредита на покупку собственного помещения.

В рамках данной программы не требуется дополнительного залога и первоначального взноса. Приобрести можно коммерческую или жилую недвижимость на сумму до 48 млн рублей. Если вы работаете на арендованных площадях, банк поможет подобрать комфортный для вас платеж, чтобы он не превышал размер арендной платы.

Кредит долгосрочный – до 15 лет. При этом можно предусмотреть отсрочу погашения основного долга до 12 месяцев. Оформление кредита возможно на физическое лицо – собственника бизнеса. Срок рассмотрения заявки не превышает одного рабочего дня.

Сделка проходит через аккредитивную схему расчетов, минимизируя риски продавца и покупателя. Банк самостоятельно готовит договор купли-продажи для контроля сохранения чистоты сделки.

Подать заявку на бизнес-ипотеку можно на сайте банка. Подробную консультацию о возможностях кредитования МСБ вы можете получить у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы новости бизнеса МСП бизнес-ипотека банки Банк Левобережный


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