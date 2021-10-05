Сбер предоставит зарплатным клиентам подписку СберПрайм за 1 рубль

СберПрайм позволяет c максимальной выгодой пользоваться самыми разнообразными сервисами экосистемы Сбера: смотреть кино, слушать музыку, вызывать такси, заказывать продукты, консультироваться с врачами и многое другое.

Подписку необходимо активировать в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Для этого нужно в разделе «Сервисы» на главном экране выбрать «СберПрайм», далее «СберПрайм. Акция для зарплатных клиентов».

После подключения СберПрайм зарплатные клиенты в течение двух рабочих дней получат СМС или push-сообщение в СберБанк Онлайн с единым промокодом, который даёт скидку 300 рублей сразу в двух сервисах экосистемы Сбера: СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ. Промокод действителен при покупке от 1500 рублей.

Для получения скидки в СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ нужно скопировать промокод из поступившего сообщения и активировать его при оформлении заказа на сайте или в мобильном приложении партнёров.

Промокод действует только для новых клиентов, не совершавших ранее покупки в сервисах. Доставка в СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ при наличии подписки СберПрайм бесплатная.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка: