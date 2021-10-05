FESCO запускает регулярный контейнерный поезд из Санкт-Петербурга в Иркутск

Транспортная группа FESCO («FESCO») расширяет географию внутрироссийских маршрутов и запускает регулярный контейнерный поезд FESCO Neva Baikal Shuttle из Санкт-Петербурга в Иркутск, сообщила пресс-служба компании.

— Первый поезд отправился от станции Санкт-Петербург-Финляндский 3 октября 2021 года. Время в пути следования до пункта назначения на станции Иркутск-Сортировочный составляет 6 суток. Регулярность отправок – один раз в неделю. Планируемый объем перевозок – 500 TEU в месяц. Основу грузопотока нового сервиса будут формировать товары народного потребления, — говорится в сообщении.

Этот уже четвертый поездной сервис FESCO из Санкт-Петербурга – клиентам также доступны регулярные отправки во Владивосток, Новосибирск и Хабаровск.

Сервис ориентирован на транспортировку импортных товаров, прибывающих в порты Санкт-Петербурга морскими сервисами, а также на внутрироссийские перевозки из северо-западных регионов России на Дальний Восток.

Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», оператор фитинговых платформ «Русская тройка». FESCO оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении Группы находится около 50 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет более 7 тыс. единиц. Флот Группы включает 19 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.