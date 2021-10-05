Рекламодателям

FESCO запускает регулярный контейнерный поезд из Санкт-Петербурга в Иркутск

  • 05/10/2021, 16:27
Автор:
Новости Сибири
Первый поезд уже отправился от станции Санкт-Петербург-Финляндский 3 октября 2021 года.

Транспортная группа FESCO («FESCO») расширяет географию внутрироссийских маршрутов и запускает регулярный контейнерный поезд FESCO Neva Baikal Shuttle из Санкт-Петербурга в Иркутск, сообщила пресс-служба компании.

— Первый поезд отправился от станции Санкт-Петербург-Финляндский 3 октября 2021 года. Время в пути следования до пункта назначения на станции Иркутск-Сортировочный составляет 6 суток. Регулярность отправок – один раз в неделю. Планируемый объем перевозок – 500 TEU в месяц. Основу грузопотока нового сервиса будут формировать товары народного потребления, — говорится в сообщении.

Этот уже четвертый поездной сервис FESCO из Санкт-Петербурга – клиентам также доступны регулярные отправки во Владивосток, Новосибирск и Хабаровск.

Сервис ориентирован на транспортировку импортных товаров, прибывающих в порты Санкт-Петербурга морскими сервисами, а также на внутрироссийские перевозки из северо-западных регионов России на Дальний Восток.

Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», оператор фитинговых платформ «Русская тройка». FESCO оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении Группы находится около 50 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет более 7 тыс. единиц. Флот Группы включает 19 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Фото предоставлено пресс-службой компании

267

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : регулярный контейнерный поезд FESCO


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Прокурорами Сибири выявлены факты теневой занятости

01/10/2021, 12:04

В Республике Бурятия построят первый all inclusive глэмпинг

01/10/2021, 11:15

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

30/09/2021, 16:57

В Сибири на старте продаж спрос на iPhone 13 в два раза выше, чем был на iPhone 12

29/09/2021, 15:48

Актуальный разговор

Актуальный разговор

«Всем активным политическим игрокам региона дана установка: надо в ближайшее время определиться — с кем вы»

Все материалы
Лента новостей

Новые кадровые изменения произошли в мэрии Новосибирска

05/10/2021, 17:22

У строящегося ЛДС в Новосибирске начали устанавливать основание ледового корта

05/10/2021, 15:42

Новосибирцы изобрели технологию для «стационара на дому»

05/10/2021, 15:30

Девайсы для контроля свертываемости и определения группы крови

05/10/2021, 14:53
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Клиенты ВТБ смогут получить расчет зарплаты в режиме онлайн

05/10/2021, 17:27

Сбер предоставит зарплатным клиентам подписку СберПрайм за 1 рубль

05/10/2021, 17:19

Банк «Левобережный» снизил ставки по бизнес-ипотеке для компаний МСБ

05/10/2021, 16:42

Банк «Открытие» вернет двум тысячам компаний МСБ комиссию за операции в Системе быстрых платежей

05/10/2021, 11:56

ВТБ отменил страховку по ипотеке на первый год

05/10/2021, 11:06

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Бизнес

Фуражное зерно подорожало за неделю почти на 1500 рублей за тонну

Зимние аресты в ТУАД и Минтрансе привели к ужесточению контроля за дорожниками

Придется ли «Экологии-Новосибирск» пересматривать тариф на утилизацию ТКО?

До 30 ноября власти региона продлили ограничительные меры, связанные с COVID-19

Цена на бензин в октябре может вырасти на 25-30 копеек

Финансы

Пандемия подкорректировала спрос на банковские гарантии

Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

В России подорожают макаронные изделия

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Политика

Новости Новосибирска

Губернатор определился с министром цифрового развития в Новосибирской области

В Новосибирском районе сменили председателя райсовета

Аграрный комитет регионального парламента подкорректировали

Справоросс Аксененко благодарен коллегам по Заксобранию за победу на выборах

В Новосибирске коммунисты «хоронят» выборы

Недвижимость

Новости Новосибирска

Почти 883 тысячи квадратных метров жилья сдано в Новосибирске с начала года

Готовность ледовой арены не дотягивает даже до 50%

ТУАД вложит в собственную инфраструктуру на Планетной 250 млн рублей

Для ремонта моста через Ипподромскую магистраль нашли подрядчика

Застройщика «Новомарусино» «отпустили» из-под стражи

Технологии

Новости Новосибирска

Новосибирцы изобрели технологию для «стационара на дому»

Девайсы для контроля свертываемости и определения группы крови

OpenBio-2021: инновации в биотехнологиях

Новосибирские ученые разрабатывают новую методику выявления генетических отклонений

Суперактуальные темы OpenBio-2021

Телекоммуникации

Новости компаний

Сибирь, монамур: где отдохнули новосибирцы этим летом

Топ-менеджер МегаФона из Сибири возглавил Ucell

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

Агропром

Новости Новосибирской области

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Транспорт

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Медицина

Новости Новосибирска

Новосибирцы изобрели технологию для «стационара на дому»

Девайсы для контроля свертываемости и определения группы крови

Какова вероятность умереть от внезапной сердечной смерти?

Новосибирские ученые разрабатывают новую методику выявления генетических отклонений

В Октябрьском районе планируют построить центр генетических исследований

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

У строящегося ЛДС в Новосибирске начали устанавливать основание ледового корта

Мошенники похитили у пациентов больницы свыше 6 млн рублей

РУСФОНД собирает деньги на лечение малыша с церебральным параличом

Почти 883 тысячи квадратных метров жилья сдано в Новосибирске с начала года

Экс-министр соцразвития Ярослав Фролов возглавил больницу № 34 в Новосибирске

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска