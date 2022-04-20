Банк «Левобережный» снизил ставки по кредитам для бизнеса

Банк предоставляет финансирование на различные цели для бизнеса – пополнение оборотных средств, исполнение контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ, инвестиции, рефинансирование ссудной задолженности в других банках, покупку недвижимости и др. Сумма кредитования составляет до 50 млн рублей, срок – до 180 дней.

Кроме того, компании МСБ могут получить кредит по льготной программе Банка России «ПСК Инвестиционная» на сумму от 3 до 50 млн рублей, срок – до 10 лет. Процентная ставка на период действия программы для малого бизнеса – 15% годовых, для среднего бизнеса – 13,5% годовых.

Кредиты доступны юридическим лицам и ИП со средней выручкой до 2 млрд рублей в год по данным официальной отчетности.

Ознакомиться со всеми программами кредитования и оставить заявку можно на сайте банка. За консультацией обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).