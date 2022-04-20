Фермеры предлагают рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов

— Как шеф-повар, от лица представителей отрасли, работающих в Новосибирской области, в Сибирском федеральном округе, авторитетно заявляю: мы очень нуждаемся в хороших локальных фермерских продуктах. Речь идет как о борщевом наборе, так и о всех видах ремесленной продукции: сыры, мясные продукты, колбасы гастрономия и т. д., — сообщила на круглом столе амбассадор по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia, основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР Юлия Литвиненко. — Мы наигрались с парагвайским мясом — хватит! У нас есть хозяйства, которые могут выращивать хорошие качественные продукты.

Представители HoReCa Новосибирска подняли тему резкого удорожания продуктов для отрасли еще в марте. Председатель комитета по гостеприимству «ОПОРЫ РОССИИ», председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина подтвердила, что проблема не потеряла актуальности.

Фермеры, в свою очередь, говорят о том, что не могут найти рынки сбыта своей продукции. Так, генеральный директор ООО «ОПХ «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов отметил, что хозяйство 12 лет производило тыкву, редьку, кабачки очень хорошего качества, но к ним не было интереса со стороны рестораторов, которые предпочитали закупать эту продукцию за рубежом. В итоге производство уменьшили со 100 тонн в несколько раз.

— Мы крупный производитель. Только по овощам открытого грунта выращиваем 15 тысяч тонн продукции, включая весь борщевой набор. Можем нарастить объемы и сейчас. Когда начали закрывать границы, запрос пошел, появляются местные заказчики, которые готовы с нами работать, — говорит он. — Мы видим интерес со стороны населения, которое покупает семена, но чтобы этот процесс запустить в должных объемах, нужна нормальная цена на продукцию. Никто не будет выращивать морковь, если ее станут скупать по 5-6 рублей за килограмм. Нужно создавать условия для того, чтобы людям в селе было интересно выращивать продукцию, воссоздавать заготконторы.

Директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Константин Терещенко добавил, что сегодня довольно много людей, проживающих в городе, хотят уехать в деревню и заняться производством экологически чистой продукции. Но система «Меркурий» не позволяет крафтовым производителям попасть в рестораны и на полки магазинов, что у многих отбивает желание работать в этой сфере.

— Кроме того, их очень стесняют административные барьеры. Сегодня запрещен подворный убой скота, а стоимость перевозки и взаимодействия с пунктом убоя сведет на нет всю экономику для подворья. В результате поголовье скота в личных подсобных хозяйствах в селах можно пересчитать по пальцам, — поясняет он. — Раньше сепаратор перерабатывал молоко на сливки и масло прямо в доме, а потом все это вывозилось на рынок. Сейчас крестьянин должен построить отдельное сертифицированное помещение по определенным нормативам в 25 метрах от животноводческого блока и разместить сепаратор там. Где люди возьмут на это средства? Пойдут за грантом? Нет! Они встанут на биржу, получат пособие и будут отходить от сельского хозяйства все дальше.

Председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйство Новосибирской области (АККОН) Алексей Сальников уверен, что продукция новосибирских фермеров могла бы заинтересовать рестораторов. Сейчас

Фермер Наталья Фогель добавляет, что всем сегодня нужен качественный картофель. Чтобы попасть на этот рынок, ее хозяйство прошло сертификацию как производитель органической продукции, готово ее поставлять в рестораны. Но столкнулось с проблемой — необходимо поставлять ассортимент.

— У нас запросили линейку салатов, зелени, моркови. Чтобы их производить, нужно менять линию производства, расширять возможности, а значит, возникает вопрос поиска средств для инвестиций, — поясняет предприниматель. — У КФХ недостаточно собственных средств, чтобы перестроить производство. Для круглогодичной поставки свежей продукции нужно ставить теплицы, нужно помещение для предпродажной подготовки. Если рестораны говорят, что им нужна наша, а не заграничная продукция, готовы ли они вкладывать деньги в производство, чтобы аграрии работали по предзаказам: производить нужное им качество, количество и ассортимент продукции?

Этот вопрос, по ее словам, нужно сейчас решать очень оперативно, так как посевная началась и потребитель может уйти за товаром за границу.

Константин Терещенко также считает, что если рестораны обеспечат фермеров гарантированным сбытом и ценой, то центр, который он возглавляет, подберет производителей и обеспечит HoReCa всем необходимым. При этом он предупреждает, что фермер развозкой заниматься не будет, так как ему нужно работать и производить продукт. В ответ рестораторы поинтересовались, будет ли фиксироваться цена при заключении таких договоров, и отметили, что отрасль (в которую входят и учреждения общепита, и отели, и санатории/базы отдыха) может генерировать большой объем заказов — десятки тысяч тонн в год.

— Сейчас у нас в кооператив входят 11 участников. У нас есть свои поля, свое молочное и мясное стадо, мы перерабатываем продукцию. Сегодня модернизируем производство и будем выпускать масло, сыры и т. д., то есть то, что необходимо для магазинов и ресторанов. Мы объединились и открыли точку на Центральном рынке Новосибирска, куда поставляем свою продукцию, — поясняет глава КФХ в Чулымском районе Максим Даниличев.

По оценке Алексея Сальникова, решить вопрос в интересах всех участников можно путем кооперации. И такие примеры в регионе уже есть. В Минпромторге области отметили кооператив «Возрождение» из Сузунского района, который является оператором проекта «Фермерский островок», кооператив СППК «Молоко Сибири» из Чулымского района.

В Минпромторге региона также сообщили, что в ведомстве дорабатывается интернет-площадка — продовольственный портал. Сейчас на нем размещена информация о 469 производителях области, и база постоянно дополняется. В ближайшее время будет запущен телеграм-канал, где станет аккумулироваться информация о продукции местных производителей, а также о потребностях потенциальных заказчиков их продукции.