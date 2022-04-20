Рекламодателям

Фермеры предлагают рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов

  • 20/04/2022, 17:07
Автор:
новости Новосибирска
Представители HoReCa ищут качественную замену импорту, сельхозпроизводители — постоянный рынок сбыта.

— Как шеф-повар, от лица представителей отрасли, работающих в Новосибирской области, в Сибирском федеральном округе, авторитетно заявляю: мы очень нуждаемся в хороших локальных фермерских продуктах. Речь идет как о борщевом наборе, так и о всех видах ремесленной продукции: сыры, мясные продукты, колбасы гастрономия и т. д., — сообщила на круглом столе амбассадор по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia, основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР Юлия Литвиненко. — Мы наигрались с парагвайским мясом — хватит! У нас есть хозяйства, которые могут выращивать хорошие качественные продукты.

новости Новосибирска

Поставщики подняли цены рестораторам и отельерам

Представители HoReCa Новосибирска подняли тему резкого удорожания продуктов для отрасли еще в марте. Председатель комитета по гостеприимству «ОПОРЫ РОССИИ», председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина подтвердила, что проблема не потеряла актуальности. Цены в мелком опте HoReCa не устраивают, так как превышают розничные, часть продуктов пропала с прилавков вообще либо продается по космическим ценам, а информация о том, где в области можно посмотреть альтернативу, отсутствует.

Фермеры, в свою очередь, говорят о том, что не могут найти рынки сбыта своей продукции. Так, генеральный директор ООО «ОПХ «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов отметил, что хозяйство 12 лет производило тыкву, редьку, кабачки очень хорошего качества, но к ним не было интереса со стороны рестораторов, которые предпочитали закупать эту продукцию за рубежом. В итоге производство уменьшили со 100 тонн в несколько раз.

— Мы крупный производитель. Только по овощам открытого грунта выращиваем 15 тысяч тонн продукции, включая весь борщевой набор.  Можем нарастить объемы и сейчас. Когда начали закрывать границы, запрос пошел, появляются местные заказчики, которые готовы с нами работать, — говорит он. — Мы видим интерес со стороны населения, которое покупает семена, но чтобы этот процесс запустить в должных объемах, нужна нормальная цена на продукцию. Никто не будет выращивать морковь, если ее станут скупать по 5-6 рублей за килограмм. Нужно создавать условия для того, чтобы людям в селе было интересно выращивать продукцию, воссоздавать заготконторы.

Директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Константин Терещенко добавил, что сегодня довольно много людей, проживающих в городе, хотят уехать в деревню и заняться производством экологически чистой продукции. Но система «Меркурий» не позволяет крафтовым производителям попасть в рестораны и на полки магазинов, что у многих отбивает желание работать в этой сфере.

новости Новосибирск

В областном правительстве перед Пасхой взялись за яйца

Председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйство Новосибирской области (АККОН) Алексей Сальников уверен, что продукция новосибирских фермеров могла бы заинтересовать рестораторов. Сейчас большинство мелких производителей не имеют постоянных каналов сбыта — реализуют продукцию через знакомых, социальные сети, поэтому не могут планировать развитие, наращивать объемы, привлекать инвестиции.

— Кроме того, их очень стесняют административные барьеры. Сегодня запрещен подворный убой скота, а стоимость перевозки и взаимодействия с пунктом убоя сведет на нет всю экономику для подворья. В результате поголовье скота в личных подсобных хозяйствах в селах можно пересчитать по пальцам, — поясняет он. — Раньше сепаратор перерабатывал молоко на сливки и масло прямо в доме, а потом все это вывозилось на рынок. Сейчас крестьянин должен построить отдельное сертифицированное помещение по определенным нормативам в 25 метрах от животноводческого блока и разместить сепаратор там. Где люди возьмут на это средства? Пойдут за грантом? Нет! Они встанут на биржу, получат пособие и будут отходить от сельского хозяйства все дальше.

Фермер Наталья Фогель добавляет, что всем сегодня нужен качественный картофель. Чтобы попасть на этот рынок, ее хозяйство прошло сертификацию как производитель органической продукции, готово ее поставлять в рестораны. Но столкнулось с проблемой — необходимо поставлять ассортимент.

— У нас запросили линейку салатов, зелени, моркови. Чтобы их производить, нужно менять линию производства, расширять возможности, а значит, возникает вопрос поиска средств для инвестиций, — поясняет предприниматель. — У КФХ недостаточно собственных средств, чтобы перестроить производство. Для круглогодичной поставки свежей продукции нужно ставить теплицы, нужно помещение для предпродажной подготовки. Если рестораны говорят, что им нужна наша, а не заграничная продукция, готовы ли они вкладывать деньги в производство, чтобы аграрии работали по предзаказам: производить нужное им качество, количество и ассортимент продукции?

Этот вопрос, по ее словам, нужно сейчас решать очень оперативно, так как посевная началась и потребитель может уйти за товаром за границу.

Константин Терещенко также считает, что если рестораны обеспечат фермеров гарантированным сбытом и ценой, то центр, который он возглавляет, подберет производителей и обеспечит HoReCa всем необходимым. При этом он предупреждает, что фермер развозкой заниматься не будет, так как ему нужно работать и производить продукт. В ответ рестораторы поинтересовались, будет ли фиксироваться цена при заключении таких договоров, и отметили, что отрасль (в которую входят и учреждения общепита, и отели, и санатории/базы отдыха) может генерировать большой объем заказов — десятки тысяч тонн в год.

Новости Новосибирска

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

По оценке Алексея Сальникова, решить вопрос в интересах всех участников можно путем кооперации. И такие примеры в регионе уже есть. В Минпромторге области отметили кооператив «Возрождение» из Сузунского района, который является оператором проекта «Фермерский островок», кооператив СППК «Молоко Сибири» из Чулымского района.

— Сейчас у нас в кооператив входят 11 участников. У нас есть свои поля, свое молочное и мясное стадо, мы перерабатываем продукцию. Сегодня модернизируем производство и будем выпускать масло, сыры и т. д., то есть то, что необходимо для магазинов и ресторанов. Мы объединились и открыли точку на Центральном рынке Новосибирска, куда поставляем свою продукцию, — поясняет глава КФХ в Чулымском районе Максим Даниличев.

В Минпромторге региона также сообщили, что в ведомстве дорабатывается интернет-площадка — продовольственный портал. Сейчас на нем размещена информация о 469 производителях области, и база постоянно дополняется. В ближайшее время будет запущен телеграм-канал, где станет аккумулироваться информация о продукции местных производителей, а также о потребностях потенциальных заказчиков их продукции.

— Эта информация будет интересна не только компаниям HoReCa, но и торговым сетям, в том числе крупным. Многие ритейлеры сейчас собирают по крупицам нужные им товары, так как заявленные ими объемы никто не готов поставлять, — рассказывает заместитель министра Максим Останин. — С другой стороны, не все производители готовы к объемам с кабальными историями, поэтому можно тиражировать проект с «Фермерским островком». Давайте соберем фермеров и директоров торговых сетей и обсудим эту тему.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

99

Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : фермер торговля ресторан власть бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Губернатор предложил ремонтировать дороги зимой

Особенно это касается ямочного ремонта.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новые антиковидные меры большинства новосибирцев не коснутся

Они в значительной степени ориентированы на работу учреждений здравоохранения.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Губернатор области посоветовал мэру сменить балетмейстера на другого специалиста, чтобы ничего не мешало при дорожных работах.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

Для оптимизации работы со сделками в условиях санкций. Кроме того, компания планирует налаживать мосты между новосибирским и казахстанским бизнесом.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

Все материалы
Лента новостей

Губернатор предложил ремонтировать дороги зимой

20/04/2022, 17:02

Новые антиковидные меры большинства новосибирцев не коснутся

20/04/2022, 15:32

77 км федеральных трасс Новосибирской области отремонтируют в этом году

20/04/2022, 12:30

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

20/04/2022, 12:01
Популярное

Жительница Новосибирска подала иск в суд на популярный маркетплейс Wildberries

20/04/2022, 14:02

Московский путешественник рассказал новосибирцам о возможностях самостоятельных путешествий

19/04/2022, 14:49

Группы продленного дня станут частью процесса обучения в российских школах

18/04/2022, 15:28

В России на 25% сократят производство упаковочного картона

18/04/2022, 14:33

Хакеры маскируют вирусы под контент Netflix

18/04/2022, 12:53

Турция запустит новую авиакомпанию специально для россиян

18/04/2022, 10:23

Инсулиновый индекс: почему он так важен в здоровом питании?

18/04/2022, 10:05

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ в первом квартале выдал 120 млрд рублей проектного финансирования застройщикам

20/04/2022, 16:57

Круглогодичная ферма земляники пополнит рынок ягод Новосибирской области

20/04/2022, 14:39

ВТБ: средние ставки по депозитам в мае могут составить 13-14%

20/04/2022, 14:20

Открывается приём заявок на участие в главном медиапроекте Сибирского федерального округа – конкурсе «Сибирь.ПРО»

20/04/2022, 11:02

Банк Уралсиб в Иркутске аккредитовал ЖК «Скандинавия»

20/04/2022, 10:39

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

«Нужны не «вертолетные деньги», нужно дать электорату понять, что у них будет возможность зарабатывать»

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

Финансы

новости Новосибирска

У криптовалюты туманные перспективы

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Политика

новости Новосибирска

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

Рядовой депутат-списочник Госдумы заработал больше вице-спикера

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Недвижимость

новости Новосибирска

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

Задачи маркетинга недвижимости: точнее, острее, ярче

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Владелец кинотеатра «Металлист» разрабатывает идеи по эксплуатации объекта

На крыше памятника конструктивизма на Красном проспекте хотят сделать террасу

Технологии

новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

Телекоммуникации

Новости бизнеса

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

Агропром

новости Новосибирска

Аграриев лишат господдержки

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Новосибирский исследовательский центр запускает производство ветпрепаратов

Транспорт

новости Новосибирска

Губернатор предложил ремонтировать дороги зимой

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Спрос на мотоциклы растет на фоне дефицита машин

Ограничение полетов в 11 аэропортов Юга и Центра РФ продлили до 25 апреля

Подрядчик сорвал сроки ремонта путепровода на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар»

Медицина

новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Детский реабилитационный центр получил разрешение на строительство

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

новости Новосибирска

Новые антиковидные меры большинства новосибирцев не коснутся

77 км федеральных трасс Новосибирской области отремонтируют в этом году

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Станция метро «Спортивная» готова на три четверти

Для детского отдыха в Новосибирске расширили программу кешбэка

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска