Банк «Левобережный» снизил ставки по потребительским кредитам

Кредит оформляется на любые цели, в том числе на рефинансирование.

С 22 декабря клиенты, получающие зарплату или пенсию на счет в Банке «Левобережный» (ПАО), могут оформить кредит на сумму до 299,99 тыс. рублей по ставке 14,5% годовых. Ранее, если требовалась сумма до 99,99 тыс. рублей, ее можно было взять под 15,5% годовых. От 300 тыс. рублей до 1 млн рублей выдается, как и прежде, по ставке 11,9% годовых.

Ставка по кредиту для лиц, не являющихся клиентами Банка «Левобережный», составляет от 16,9% до 22,5% годовых в зависимости от суммы кредита.

Рефинансировать потребительские кредиты, включая кредитные карты и овердрафт, на сумму свыше 300 тыс. рублей вы можете по ставке 12,9% годовых, до 300 тыс. рублей – под 14,9% годовых. Для зарплатных клиентов ставки остались без изменений: 11,9% годовых при 300 тыс. рублей и больше, 12,9% годовых – до 300 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита по вышеперечисленным программам составляет 1 млн рублей.

Руководителям предприятий и крупным вкладчикам банк предлагает индивидуальные условия финансирования. Чем больше участников зарплатного проекта Банка «Левобережный» в вашей компании или чем выше среднемесячные обороты, тем ниже ставка. Минимум – 10% годовых.

Получить консультацию по потребительскому кредитованию можно в офисах и единой справочной службе по телефону 8-800-3333-555.

Фото: пресс-служба банка