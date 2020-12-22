Институт катализа СО РАН попал под санкции США

Министерство торговли США опубликовало список из 45 российских компаний, которые попали под очередные санкции. При этом, некоторые названия дублируются.

Среди предприятий авиационной промышленности, которые попали под ограничения корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», компания «Сухой», «Туполев», корпорация «Иркут», Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс, а также специальный летный отряд «Россия», который перевозит президента России и Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в «Ростех».Также в этом списке корпорация «ВСМПО-Ависма», которая сотрудничает с «Боингом».

Из предприятий космической сферы в список Минторга США включены РКЦ «Прогресс», Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (головной научный институт «Роскосмоса»), судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи».

Кроме того, в санкционный список попал Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН».

По мнению американских властей, перечисленные организации и компании являются «военными конечными пользователями», что делает их объектами экспортного контроля. В Минторге США отмечают, что власти США не требуют полного ограничения на экспорт указанных предприятий, но будут требовать специальную лицензию для торговых сделок.

Стоит напомнить, что Институт катализа СО РАН исполняет функции госзаказчика по реализации крупнейшего научного проекта Новосибирской области – создания Центра коллективного пользования синхротронного излучения «СКИФ». На строительство синхротрона всего в ценах 2018 года запланировано 37 млрд рублей. Еще около 12 млрд – на оборудование для СКИФа. Ранее предполагалось, что в проекте будут принимать активное участие международные эксперты и ученые.

Фото с официальной страницы Института катализа СО РАН ВКонтакте