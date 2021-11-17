Банк «Левобережный» упростил подключение торгово-сервисных предприятий к эквайрингу

Ранее клиент и банк подписывали двусторонний договор, теперь для заключения соглашения клиенту достаточно предоставить в банк заявление на присоединение. В качестве подтверждения заключения соглашения в ОНЛАЙН-офис будет направлен документ, подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного лица банка, содержащий основные условия заключения сделки.

Торговый эквайринг нужен, чтобы продавцы в ваших торговых точках могли принимать к оплате карты платежных систем «Мир», «Золотая корона», Mastercard и VISA. По данным Центробанка, банковские карты имеет 90% населения. В 2020 году доля безналичных платежей в России составила около 70%. И она растет с каждым годом, как и востребованность услуги торгового эквайринга.

Прием к оплате карт позволяет исключить проблему фальшивых банкнот и поиска размена на сдачу, а также снизить оплату услуг инкассации и пересчета сдаваемых в банк наличных средств. Помимо этого, безналичный расчет ускоряет время обслуживания клиентов и способствует увеличению среднего чека: по статистике клиент покупает по карте больше, чем за наличные.

При подключении торгового эквайринга в Банке «Левобережный» вам бесплатно установят и настроят терминалы для безналичной оплаты. Круглосуточно оказывается техническая и клиентская поддержка. Средства от эквайринга зачисляются на следующий рабочий день (до 10:00) после совершения покупок. Подключить дополнительные торговые точки можно через ОНЛАЙН-офис, без визита в банк.

Добавим, что медицинские компании могут подключить эквайринг в Банке «Левобережный» по ставке 1,2% и получить постоянную скидку 50% на расчетно-кассовое обслуживание. Акция действует до 31.12.2021.

Получить консультацию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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