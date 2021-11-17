Рекламодателям

Банк «Левобережный» упростил подключение торгово-сервисных предприятий к эквайрингу

  • 17/11/2021, 17:45
Подключить торговый эквайринг можно, присоединившись к соглашению через принятие оферты банка на заключение соглашения.

Новости компанийРанее клиент и банк подписывали двусторонний договор, теперь для заключения соглашения клиенту достаточно предоставить в банк заявление на присоединение. В качестве подтверждения заключения соглашения в ОНЛАЙН-офис будет направлен документ, подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного лица банка, содержащий основные условия заключения сделки.

Торговый эквайринг нужен, чтобы продавцы в ваших торговых точках могли принимать к оплате карты платежных систем «Мир», «Золотая корона», Mastercard и VISA. По данным Центробанка, банковские карты имеет 90% населения. В 2020 году доля безналичных платежей в России составила около 70%. И она растет с каждым годом, как и востребованность услуги торгового эквайринга.

Прием к оплате карт позволяет исключить проблему фальшивых банкнот и поиска размена на сдачу, а также снизить оплату услуг инкассации и пересчета сдаваемых в банк наличных средств. Помимо этого, безналичный расчет ускоряет время обслуживания клиентов и способствует увеличению среднего чека: по статистике клиент покупает по карте больше, чем за наличные.

При подключении торгового эквайринга в Банке «Левобережный» вам бесплатно установят и настроят терминалы для безналичной оплаты. Круглосуточно оказывается техническая и клиентская поддержка. Средства от эквайринга зачисляются на следующий рабочий день (до 10:00) после совершения покупок. Подключить дополнительные торговые точки можно через ОНЛАЙН-офис, без визита в банк.

Добавим, что медицинские компании могут подключить эквайринг в Банке «Левобережный» по ставке 1,2% и получить постоянную скидку 50% на расчетно-кассовое обслуживание. Акция действует до 31.12.2021.

Получить консультацию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Подать заявку на торговый эквайринг

Фото предоставлено пресс-службой банка

113

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : эквайринг финансы бизнес Банк Левобережный


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте томского леса в Китай

17/11/2021, 16:34

В Омске экс-директор коммерческой организации осужден за хищение имущества на сумму более 84 млн рублей

11/11/2021, 15:00

Бывшего алтайского чиновника обвинили в превышении должностных полномочий

10/11/2021, 18:13

Актуальный разговор

Интервью

Новосибирск может упустить шанс получить 150 новых остановок

Все материалы
Лента новостей

Мэрия Новосибирска закупит 17 трамвайных остановок

17/11/2021, 16:54

Движение по улице Мясниковой в Новосибирске планируют открыть в конце ноября

17/11/2021, 16:26

Коченевские пельмени признаны лучшими в стране

17/11/2021, 15:39

Мэрия согласилась отдать уборку городских дорог частникам

17/11/2021, 15:24
Популярное

Размер максимального пособия по безработице в 2022 году составит 12 792 рубля

17/11/2021, 15:09

Водителей будут штрафовать за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью мобильного приложения

16/11/2021, 11:40

Что делать если ваш объект недвижимости сгорел, обрушился или снесен?

16/11/2021, 10:11

Visa с 2022 года отменит комиссию за переводы с карты на карту через телефон

15/11/2021, 18:12

Верховный суд заступился за добросовестного приобретателя и запретил забирать жилье

15/11/2021, 14:57

Губернаторов наделят правом отправлять в отставку мэров

15/11/2021, 13:32

Как распознать сахарный диабет и не допустить его появление

15/11/2021, 12:40
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Роман Казак: В Новосибирске всегда ощущаешь себя в тонусе. Что изменить в Новосибирске?
16/11/21, 11:56

Новости компаний

ВТБ повышает доходность по депозитам до 9% годовых

17/11/2021, 14:31

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2021 года

17/11/2021, 11:07

Клиенты Банка Уралсиб получили до 14% годовых по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь

17/11/2021, 11:03

ВТБ: авиаперевозки в России в шаге от возвращения на доковидный уровень

16/11/2021, 15:49

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Области нужна федеральная поддержка для догазификации населения

За 3 месяца цены на уголь выросли более чем на 60%

«Вместо «спасибо» нас обвиняют в том, что мэрия деньги закапывает в снег»

Борис Титов: Введение QR-кодов нужно приравнять к локдауну

ЦБ не исключает повышение ключевой ставки

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Начался прием заявок от бизнеса на новые «антиковидные» гранты

Льготные кредиты бизнесу под 3%. Новые условия

В регионе резко выросло количество банкротов

Собственники «Дяди Денера» опубликовали график расчетов с владельцами облигаций

Политика

Новости Новосибирской области

Экс-губернатора Новосибирской области повысили в Совете Федерации

Мэрия Новосибирска опасается ограничения полномочия

Очередной чиновник покинул мэрию Новосибирска

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Мандат получил преемник Александра Аксененко

Недвижимость

Недвижимость

Рядом с метро «Октябрьская» расцветает «Сакура парк»

Высокие потолки: преимущества и возможности

В областном правительстве игнорируют потенциальные аварийные дома

Группа «Эталон» начала разработку ЖК, который планирует построить в Кольцово

Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус

Технологии

Новости Новосибирска

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Робот новосибирского стартапа провел успешную диагностику трубопровода

Лаборатория промышленной робототехники откроется в Новосибирске

Новосибирские ученые разработали технологию защиты проводов от обрыва при обледенении

ROIDMI Eve Plus: избавьтесь от шерсти домашних животных без труда

Телекоммуникации

Новости компаний

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

МегаФон и AliExpress Россия запустили «Мобильный ID» в приложении интернет-платформы

Агропром

Новости Новосибирской области

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Птицефабрика «Улыбино» готовится к запуску второй очереди инвестпроекта

Банки увеличили кредитование АПК на 22%

Транспорт

новости Новосибирска

Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

S7 Airlines в октябре перевезла более 1,5 млн пассажиров

Мэрия Новосибирска заключила «автобусный» контракт на 2,5 млрд рублей

Как выросли цены на популярные автомобили?

Новосибирцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка»

Медицина

Новости компаний

Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

Мэрия Новосибирска закупит 17 трамвайных остановок

Движение по улице Мясниковой в Новосибирске планируют открыть в конце ноября

Коченевские пельмени признаны лучшими в стране

Области нужна федеральная поддержка для догазификации населения

«Парадиз-2021»: плотность и разнообразие

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска