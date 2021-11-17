Мэрия Новосибирска закупит 17 трамвайных остановок

«Городской центр организации дорожного движения» объявил тендер на закупку павильонов остановочного пункта общественного транспорта типа Г (трамвайная остановка). Павильон остановочного пункта общественного транспорта должен представлять собой сборную рамную конструкцию, состоящую из крыши, задней ветрозащитной стенки, скамьи для сидения и опрокидывающейся урны, перечисляется в конкурсной документации. Объект должен иметь уличное антивандальное исполнение. Предприятие изготовитель должно гарантировать сохранение показателей основных параметров трамвайного остановочного павильона в течении трех лет с момента подписания акта приемки — передачи товара.

Стартовая цена торгов — 2,79 млн руб. Итоги тендера заказчик планирует подвести в конце ноября, а остановки победитель должен будет поставить в течение 15 дней после заключения контракта.

— В Барнауле и Миассе устанавливают остановки для трамваев из Новосибирска. В отличии от запрашиваемых новосибирскими дорожниками остановок, эти выполненных из жести толщиной 0.7 мм и пластмассовых стекол, ветрозащитная стенка у павильонов DESFOR выполнена из 12 мм ударопрочного стекла. Цена остановок серии NEXT — на 15 тыс рублей дороже бутафорных новосибирских, — пишет на своей странице в соцсети Facebook директор компании ООО «Дизфор» (Более 25 лет занимается производством остановочных платформ — Ред.) Анатолий Бакшаев.

Напомним, в апреле этого года транспортный комитет регионального парламента потребовал у мэрии Новосибирска подготовить предложения в программу безопасности участников дорожного движения. Речь идет о трамваях, остановочные пункты которых расположены на проезжей части. По информации мэрии Новосибирска, на тот момент в городе насчитывался 251 остановочный пункт трамвая, в том числе 115 расположены на проезжей части. В 2021 году мэрия планировала обустроить остановочные пункты по ул. Д.Ковальчук, Троллейной и другим.