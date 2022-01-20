Банк «Левобережный» ускорил процесс открытия расчетного счета для бизнеса

Клиенту для оформления заявки на резервирование расчетного счета достаточно направить в банк паспорт директора и подтвердить согласие на обработку персональных данных, перейдя по ссылке в СМС-сообщении.

После подтверждения данных банк автоматически зарезервирует расчетный счет и в течение 5 минут отправит его реквизиты, чтобы клиент смог незамедлительно принимать денежные средства от контрагентов и заключать договоры.

Добавим, что предприниматели, которые открывают первый расчетный счет в Банке «Левобережный» (ПАО), могут подключить бизнес-пакет РКО со скидкой при авансовой оплате за несколько месяцев.

За консультацией обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 или в офисы банка.

Оставить заявку на открытие счета