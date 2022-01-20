Бактериофаготерапия и остеоонкология — новые направления работы новосибирского института

— В минувшем году у нас появился новый профиль — остеоонкология. Мы начали оказывать такую помощь пациентам с диагнозом «поражение позвоночника в виде первичных опухолей или метастическом поражении, — сообщил на пресс-конференции директор НИИТО Андрей Корыткин.

Кроме того, НИИТО активизировал работу по разработке технологий и лечении инфекционных осложнений. Совместно с институтами Академгородка в рамках применения бактериофагов, специалисты НИИТО внедряют эти технологии в медорганизациях города.

— Тема применения бактериофагов была хорошо проработана в СССР. Но для лечения перипротезной инфекции не применялась. Сейчас эта тема становится очень актуальной, так как быстро развивается антибиотикорезистентность бактерий. Бактериофаготерапия сегодня самая востребованная в мире технология, где идет большой соревновательный процесс. Россия входит в список лидеров, — говорит главный травматолог-ортопед Новосибирской области Виталий Павлов. — В рамках решения стратегической задачи правительства РФ, мы, совместно с Институтом фундаментальной медицины СО РАН, развиваем методы лечения инфекций при антибиотикорезистентности. Каждый клинический случай индивидуален. Одновременно мы мониторим геннорезистентность у бактерий.

Сегодня НИИТО осуществляет прием пациентов с осложнениями по перипротезной инфекции из всех регионов Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, в этом году сотрудники НИИТО завершили научное исследование, посвященное оптимизации хирургического решения при вывихе шейных позвонков.

— В частности, не до конца определено какой вид фиксации наиболее оптимален при том или ином типе повреждений. Наше исследование было направлено на выявление тех факторов, которые влияют на стабильность инструментально-хирургической фиксации, — пояснил заведующий отделением патологии позвоночника НИИТО Алексей Ластаевский.

Результаты исследования позволят улучшить и оптимизировать результаты хирургического лечения. На их основе также будут подготовлены клинические рекомендации федерального уровня.