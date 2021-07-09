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Завершено расследование дела о коттедже академика Асеева

  • 09/07/2021, 16:15
Автор:
Новости Новосибирска
Предполагаемый ущерб по делу составил около 45 млн руб.

По сообщению “Ъ-Сибирь”, академик не стал комментировать обвинение, пояснив, что связан подпиской о неразглашении тайны следствия. Ранее он называл выдвинутые против него обвинения несостоятельными.

Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Новосибирской области направило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения материалы дела бывшего главы СО РАН Александра Асеева. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили источники в правоохранительных органах.

Изложенные в материалах дела события произошли в 2009–2015 годах. По версии правоохранителей, ученый-физик Асеев, победивший в 2008 году на выборах председателя СО РАН, якобы организовал предоставление ему как сотруднику академии наук коттеджа в новосибирском Академгородке, который находился в оперативном управлении СО РАН и являлся федеральной собственностью. Обвинение уверено, что в списке нуждающихся в получении жилья он не состоял, поскольку ему на тот момент принадлежала квартира площадью около 137 кв. м в элитном доме на проспекте Академика Коптюга.

Из материалов дела следует, что господин Асеев убедил членов президиума СО РАН в том, что коттедж будет служить представительской резиденцией для приема зарубежных делегаций, и организовал его дорогостоящий ремонт. Строительство велось силами СО РАН и за счет его средств. В результате на месте скромного панельного коттеджа, где когда-то проживал академик Дмитрий Беляев, известный своими экспериментами по выведению одомашненных лис, вырос роскошный особняк площадью почти 600 кв. м.

В 2014 году управление делами СО РАН заключило с Александром Асеевым договор служебного найма жилого помещения на безвозмездной основе.

Сам академик, говорится в деле, организовал фиктивную регистрацию в нем своей дочери и от ее имени направил в суд иск к СО РАН о признании права собственности на коттедж в порядке приватизации.

При этом ученый якобы подделал подпись дочери, поскольку она проживает во Франции. — В результате противоправных действий председателя СО РАН было зарегистрировано право собственности его дочери на жилое помещение, — говорится в документах следствия. Осенью 2020 года, по материалам ФСБ, в отношении уже бывшего председателя СО РАН было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание — до десяти лет лишения свободы). На автомобиль Peugeot-407 академика Асеева и особняк, который оформлен на его дочь, суд наложил обеспечительный арест.

— На сегодняшний день все ученые, занимающие коттеджи, за редким исключением, воспользовались своим правом на приватизацию и заключили договоры приватизации в отношении коттеджей на себя и членов своих семей. Остается только догадываться, по какой причине претензии по приватизации коттеджа возникли именно ко мне. — говорилось в открытом письме академика, которое в декабре 2020 года опубликовали ряд СМИ.

В нем господин Асеев отмечал, что после предоставления коттеджа он безвозмездно передал в собственность РФ с закреплением права оперативного управления за СО РАН принадлежащую ему и его жене четырехкомнатную квартиру.

Фото: flickr.com автор: man_from_siberia

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело коттедж Асеев


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