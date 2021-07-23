Банк «Левобережный» увеличил ставку по депозиту для новых корпоративных клиентов

Разместить денежные средства можно на любой срок от 31 дня до года. Минимальная сумма размещения – 200 тысяч рублей. Ставка для юридических лиц – 6,1% годовых, для ИП – 5,35% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует в рамках депозита «Максимальный» для юридических лиц и ИП, которые не имеют договора расчетно-кассового обслуживания в Банке «Левобережный» (ПАО).

Открыть депозит на специальных условиях можно до 30 сентября 2021 года. Для этого обратитесь в банк с паспортом директора компании и заполните небольшое заявление.

Разместите свободные денежные средства с возможностью заработать дополнительный доход по повышенной ставке уже через 1 месяц. Получить консультацию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка.

Оставьте заявку на депозит на сайте банка, и с вами свяжется специалист.