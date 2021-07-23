30 сентября истекает срок возврата временно ввезенных автомобилей

СТУ напоминает, что до 30 сентября 2021 года включительно физическим лицам необходимо вывезти с таможенной территории ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства либо выпустить их в свободное обращение.
В настоящее время на контроле у сибирских таможенников находится 248 таких транспортных средств, из них 238 – в Республике Алтай и 10 – в Республике Тыва, сообщает пресс-служба ведомства.
— В случае необходимости выпуска автомобиля в свободное обращение нужно обратиться в таможенные органы, обладающие компетенцией по совершению таможенных операций в отношении транспортных средств (приложение № 1 к приказу Минфина России от 14.01.2020 № 4н «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении товаров»), — говорится в сообщении.
Фото: pixabay.com автор: jingoba
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