30 сентября истекает срок возврата временно ввезенных автомобилей

СТУ напоминает, что до 30 сентября 2021 года включительно физическим лицам необходимо вывезти с таможенной территории ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства либо выпустить их в свободное обращение.

В настоящее время на контроле у сибирских таможенников находится 248 таких транспортных средств, из них 238 – в Республике Алтай и 10 – в Республике Тыва, сообщает пресс-служба ведомства.