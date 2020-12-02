III Конкурс проектов «Профессиональное завтра» закончил прием заявок

НГТУ НЭТИ 26 ноября закончил прием заявок на сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра», организованный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Сетью Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Всего их было принято 27 заявок. Новосибирск на конкурсе будет представлен студентами двух вузов — Новосибирского государственного технического университета и Новосибирского государственного педагогического университета. Так же в конкурсе примут участие представители Забайкальского государственного университета, Байкальского государственного университета, Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова, Алтайского государственного университета, Тувинского государственного университета и Иркутского государственного университета. В конкурсе принимают участие, как индивидуальные авторы, так и проектные коллективы. Обязательное условие — численность команды не должна превышать 3 человек, в том числе активное включение в состав команды не менее одного студента с инвалидностью.

Конкурс проводится по номинациям:

Эссе «Почему я ценный и полезный работник: 10 аргументов»;

Профессиональный старт-ап молодежи;

Исследовательская работа;

Мое полезное изобретение;

Социальная реклама.

Впереди конкурсантов ждет второй этап – онлайн — защита проектов, которая состоится с 15 по 17 декабря. Основным местом проведения будет площадка Государственного университета управления в г. Москве.

— Я подготовил на конкурс видеоролик, в котором я показываю кусочек своей жизни. Не смотря на то, что я передвигаюсь на коляске, я живу полноценной жизнью: я профессионально занимаюсь спортом, управляю автомобилем и учусь в вузе. Своим роликом я хочу показать людям, что все наши ограничения в нашей голове, и при желании мы способны на многое. Если мне удастся кого-то смотивировать этим роликом, я буду очень рад! — пояснил Павел Павленко, студент Института социальных технологий НГТУ НЭТИ.

Основной целью конкурса «Профессиональное завтра» является поддержка и развитие у студентов с инвалидностью и ОВЗ инициативы и мотивации к дальнейшей трудовой деятельности по выбранной профессии.

Фото предоставлено РУМЦ НГТУ НЭТИ