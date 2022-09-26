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Банк «Левобережный» вошел в число лучших компаний Новосибирской области

  • 26/09/2022, 17:25
Банк признан лауреатом второй степени в номинации «Лучшее клиентское обслуживание физических лиц» IX ежегодной Межрегиональной премии «Финансовый престиж».

новости бизнесаВ рамках премии оценивались все банковские, страховые и инвестиционные компании региона. В народном голосовании приняли участие почти 8 000 жителей. По его итогам лидерами стали 53 банка, в том числе «Левобережный». Далее жюри сформировало шорт-лист из 16 финансовых организаций, которым предстояло пройти оценку рабочей группы, тайных покупателей и регионального Экспертного совета. В результате в финал премии вышло 14 компаний.

Подведение итогов и церемония награждения победителей состоялись 22 сентября. Президент Банка «Левобережный» Надежда Иващенко получила диплом лауреата, подписанный министром финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталием Голубенко. Награда свидетельствует о доверии новосибирцев и высоком качестве работы специалистов банка с клиентами.

Напомним, что в 2021 году банк победил в двух номинациях премии «Финансовый престиж» – «Лучшее информационное наполнение сайта» и «Лучшее клиентское обслуживание физических лиц» в Новосибирской области.

Справка: Премия «Финансовый престиж» – это первая в России межрегиональная статусная награда, вручаемая финансовым организациям по результатам народного голосования, контрольных проверок и независимых оценок региональных Экспертных советов. Организатор премии на федеральном уровне – Ассоциация развития финансовой грамотности, учредителем которой является Центральный Банк РФ.

Цель премии – содействие повышению уровня осведомленности граждан о качестве оказываемых на территории региона банковских, страховых и инвестиционных услуг.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Банк Левобережный


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