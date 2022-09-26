Форум «Твой бизнес – твоя ОПОРА» объединил полтысячи предпринимателей Новосибирской области

Форум «Твой бизнес – твоя ОПОРА» состоялся 22 сентября в Новосибирске.
Более 500 участников Форума обсудили самые актуальные темы развития бизнеса сегодня.
Форум открыло Торжественное пленарное заседание с участием первых лиц региона.
«Двадцать лет – срок немалый. За 20 лет вы стали намного сильнее, намного сплоченнее. Вместе вы становитесь силой. С вами всегда приятно работать, решать вопросы, которые ставит перед нами жизнь, изменения в экономике. Вы всегда ищете конструктивные решения. По поручению нашего Губернатора Андрея Александровича Травникова, моих коллег, членов Правительства, я поздравляю вас с вашим общим, большим праздником», – отметил Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.
От имени главы региона он приветствовал участников форума, вручил председателю Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорю Салову и исполнительному директору Наталии Кошелевой, представителям делового сообщества Благодарности Губернатора Новосибирской области.
Поприветствовал участников Форума Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, присоединившийся к мероприятию по видеоконференцсвязи. Он поздравил членов «ОПОРЫ РОССИИ» с 20-летием организации и поблагодарил представителей органов власти Новосибирской области за регулярное взаимодействие и диалог по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса региона.
Сергей Соколов, член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» в Сибирском федеральном округе поприветствовал участников пленарного заседания Форума и отметил рост и заслуги Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» за прошедшие годы.
Поздравили участников Форума и отметили вклад предпринимателей в развитие региона Благодарностями и Почетными грамотами:
Ирина Диденко, Заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области
Геннадий Захаров, Первый заместитель мэра города Новосибирска
Николай Мамулат, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области
Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
Лев Решетников, министр экономического развития Новосибирской области
Вадим Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области
Светлана Селиверстова, Заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области
Елена Максимейко, заместитель руководителя Новосибирского УФАС России
Андрей Любавский, Председатель постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству и член постоянной комиссии по градостроительству Совета депутатов города Новосибирска
Алексей Суманов, и.о. Директора Центра «Мой Бизнес» Новосибирской области
После Пленарного заседания участники Форума «Твой бизнес – твоя ОПОРА» посетили 4 параллельные сессии:
Каждая из площадок была наполнена яркими выступлениями спикеров, интерактивными форматами, вовлечением участников. Предприниматели отметили полезность и практическую применимость полученной информации, обменялись опытом, нашли новые контакты и решения для своего бизнеса.
В рамках Форума была организована выставка товаров новосибирских компаний, в том числе разработок по импортозамещению. Так, были представлены: доильный робот, платы терморегуляторов, бытовая химия, безглютеновая пищевая продукция, лезвия для коньков, лабораторный пластик для медицинских изделий, инновационные перчатки с подогревом, оборудование для сушки овощей, ягод, фруктов, спортивная одежда, детские нарядные платья, женская одежда.
«ОПОРА РОССИИ» благодарит партнеров, которые внесли значительный вклад в организацию мероприятия.
Официальный спонсор Банк ВТБ (ПАО)
Официальный партнер компания СКБ Контур
Партнеры: Промсвязьбанк, ЗАО «СМС», Отель Азимут, Страховая Акционерная Компания «Энергогарант», «Экология Новосибирск», Банк «УралСиб», Скалодром «Твоя Высота», Компания «Финансовый навигатор».
Информационные партнеры: Центр «Мой Бизнес» Новосибирской области, Континент Сибирь Онлайн, InfoPro54.ru, Издательский дом «Советская Сибирь», Высшая школа Бизнеса НГУЭУ, Siberian Life.
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