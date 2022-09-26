Форум «Твой бизнес – твоя ОПОРА» объединил полтысячи предпринимателей Новосибирской области

Форум «Твой бизнес – твоя ОПОРА» состоялся 22 сентября в Новосибирске.

Более 500 участников Форума обсудили самые актуальные темы развития бизнеса сегодня.

Форум открыло Торжественное пленарное заседание с участием первых лиц региона.

«Двадцать лет – срок немалый. За 20 лет вы стали намного сильнее, намного сплоченнее. Вместе вы становитесь силой. С вами всегда приятно работать, решать вопросы, которые ставит перед нами жизнь, изменения в экономике. Вы всегда ищете конструктивные решения. По поручению нашего Губернатора Андрея Александровича Травникова, моих коллег, членов Правительства, я поздравляю вас с вашим общим, большим праздником», – отметил Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

От имени главы региона он приветствовал участников форума, вручил председателю Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорю Салову и исполнительному директору Наталии Кошелевой, представителям делового сообщества Благодарности Губернатора Новосибирской области.

Поприветствовал участников Форума Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, присоединившийся к мероприятию по видеоконференцсвязи. Он поздравил членов «ОПОРЫ РОССИИ» с 20-летием организации и поблагодарил представителей органов власти Новосибирской области за регулярное взаимодействие и диалог по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса региона.

Сергей Соколов, член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» в Сибирском федеральном округе поприветствовал участников пленарного заседания Форума и отметил рост и заслуги Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» за прошедшие годы.

Поздравили участников Форума и отметили вклад предпринимателей в развитие региона Благодарностями и Почетными грамотами:

Ирина Диденко, Заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области

Геннадий Захаров, Первый заместитель мэра города Новосибирска

Николай Мамулат, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

Лев Решетников, министр экономического развития Новосибирской области

Вадим Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области

Светлана Селиверстова, Заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области

Елена Максимейко, заместитель руководителя Новосибирского УФАС России

Андрей Любавский, Председатель постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству и член постоянной комиссии по градостроительству Совета депутатов города Новосибирска

Алексей Суманов, и.о. Директора Центра «Мой Бизнес» Новосибирской области

После Пленарного заседания участники Форума «Твой бизнес – твоя ОПОРА» посетили 4 параллельные сессии:

«Импортозамещение»

«Предпринимательство как образ жизни»

«Продажи и продвижение»

«Развитие креативных индустрий»

Каждая из площадок была наполнена яркими выступлениями спикеров, интерактивными форматами, вовлечением участников. Предприниматели отметили полезность и практическую применимость полученной информации, обменялись опытом, нашли новые контакты и решения для своего бизнеса.

В рамках Форума была организована выставка товаров новосибирских компаний, в том числе разработок по импортозамещению. Так, были представлены: доильный робот, платы терморегуляторов, бытовая химия, безглютеновая пищевая продукция, лезвия для коньков, лабораторный пластик для медицинских изделий, инновационные перчатки с подогревом, оборудование для сушки овощей, ягод, фруктов, спортивная одежда, детские нарядные платья, женская одежда.

«ОПОРА РОССИИ» благодарит партнеров, которые внесли значительный вклад в организацию мероприятия.

Официальный спонсор Банк ВТБ (ПАО)

Официальный партнер компания СКБ Контур

Партнеры: Промсвязьбанк, ЗАО «СМС», Отель Азимут, Страховая Акционерная Компания «Энергогарант», «Экология Новосибирск», Банк «УралСиб», Скалодром «Твоя Высота», Компания «Финансовый навигатор».

Информационные партнеры: Центр «Мой Бизнес» Новосибирской области, Континент Сибирь Онлайн, InfoPro54.ru, Издательский дом «Советская Сибирь», Высшая школа Бизнеса НГУЭУ, Siberian Life.