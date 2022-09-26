Новосибирский опыт кооперации предпринимателей и предприятий тиражируют в Приморье

— Сейчас идет плотная работа по запуску проекта «Развитие» в Приморском крае при поддержке правительства региона, которое выступило инициатором этой активности. После моего выступления на Питерском международном экономическом форуме на наше реготделение вышли представители края и предложили сотрудничество. К реализации проекта подключились министерства, которые анализируют загрузку на предприятиях региона и готовят предложения для малого бизнеса, заинтересованного в заходе на эти площадки по аренде станков и размещению заказов на разработку и производство, — сообщила редакции Infopro54 сопредседатель, руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина.

Скепсис со стороны бизнеса пока есть, но предприятия готовы работать. В том числе после консультаций с коллегами из новосибирских заводов ОПК, которые участвуют в проекте. Старт работы запланирован до конца 2022 года.

— Пока дали добро на участие две пищевые коммерческие площадки. В Новосибирске мы интерес у предприятий этой отрасли не нашли, — констатирует собеседница редакции. — Сейчас отрабатываем механизм взаимодействия. Скорее всего, пищевка будет принимать заказы на производство от малого бизнеса. Вопрос аренды станков, оборудования уточняется. Также ведем переговоры с рядом предприятий ОПК.

— У ГУ ФСИН большое количество свободных площадей и рук, а с федерального уровня спущена задача, согласно которой все люди, находящиеся в колониях, должны работать. Сейчас процент занятости очень низкий, а должен быть на уровне 90%, — говорит Евгения Чавкина.

Из потенциальных партнеров об участии в проекте также заявили ГУ ФСИН. Впрочем, это ведомство готово к сотрудничеству во всех регионах, куда новосибирское реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» заходит со своим проектом.

Помимо Приморского края, интерес к реализации проекта проявила Челябинская область. Однако здесь инициаторами выступают местное реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» и малый бизнес. Совместными усилиями они пробивают решение в региональном правительстве, чтобы получить доступ к аренде станков и размещении заказов на производство и сопровождение конструкторских бюро предприятий.

По данным реготделения «ОПОРЫ РОССИИ», у одного из первых участников проекта «Развитие» в Новосибирске — ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» — на 1 августа 2022 года были заключены 16 контрактов с компаниями малого бизнеса на 16 млн рублей. Причем заказы поступают не только из Новосибирска, но и из других регионов России. Всего в проекте участвуют 4 предприятия. Сейчас дорабатывается соглашение о сотрудничестве с еще одним заводом.

Напомним, правительство Новосибирской области ранее анонсировало развитие в регионе сети исправительных центров, где осужденных можно было бы привлекать для работы на предприятиях региона, чтобы снять проблему кадрового голода.

Ранее редакция рассказывала о планах одного из новосибирских бизнесменов по созданию промышленных парков на территориях ГУ ФСИН.