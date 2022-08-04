Банк «Левобережный» выдает коммерческие гарантии компаниям МСБ без залога

Банк улучшил условия по коммерческим гарантиям. Новые клиенты могут оформить без обеспечения гарантию на сумму до 1,5 млн рублей, действующие – до 3 млн рублей. Частично без залога можно получить до 5 млн рублей, но не более 50% общей суммы. Ранее бланко-часть (необеспеченная часть) составляла 1 млн рублей. Ее можно совмещать с поручительством Гарантийного Фонда НСО.

Коммерческие гарантии до 10 млн рублей клиент может получить по минимальному пакету документов. Всего же сумма гарантии составляет до 50 млн рублей, срок – до 3 лет. В качестве обеспечения может выступать недвижимость, автотранспорт, поручительство Гарантийного фонда НСО (не более 50% суммы гарантии). Банк применяет индивидуальный подход к согласованию бланка гарантий с бенефициаром.

Подать заявку на коммерческую гарантию можно на сайте банка и в ОНЛАЙН-офисе. Подробную консультацию вы можете получить по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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