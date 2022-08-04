Более 400 новосибирских налогоплательщиков попали под действие моратория на банкротство

Налоговые органы региона расширяют практику мировых соглашений в рамках банкротства, сообщает пресс-служба регионального УФНС.

— Под действие моратория на банкротство на территории Новосибирской области попали 453 налогоплательщика (из них 411 юридических лиц и 42 физических лица), имеющих общую сумму задолженности перед бюджетом 1,3 млрд руб, говорится в сообщении. —Благодаря мораторию и другим мерам поддержки бизнеса общее количество дел о банкротстве юридических лиц уменьшилось за полугодие на 2,8% (с 902 до 877), задолженность банкротов снизилась на 6% и составила 10 млрд рублей.

Поступления от процедур банкротства за первое полугодие текущего года составили 1,4 млрд руб., что превышает результаты первого полугодия прошлого года почти на 40%.

За полгода в регионе мировыми соглашениями урегулировано почти 310 млн рублей проблемного долга.

Напомним, с 01.04.2022 по 01.10.2022 правительством Российской Федерации введен мораторий на банкротство, запрещающий кредиторам обращаться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника. Мораторий касается ограничений на принудительное банкротство в отношении юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей, за исключением застройщиков многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов.