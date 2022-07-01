Банк «Левобережный» выдает кредиты на пополнение оборотных средств под 11% годовых

Сумма кредита – от 500 тысяч до 50 млн рублей. Форма выдачи – любая (кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности). Срок составляет до 24 месяцев. Возможна отсрочка погашения основного долга на 6 месяцев. Залогом можно не обеспечивать 5 млн рублей, но не более 50% от суммы кредита. Ставка – от 11% годовых.

Предложение «Возьми в оборот» действует еще 2 месяца, до 1 сентября 2022 г. Взять кредит могут юридические лица и ИП со средней годовой выручкой до 2 млрд рублей. Срок принятия решения банком составляет 1 день.

Получить консультацию по кредитованию компаний МСБ можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Оставьте заявку на кредит на сайте или в ОНЛАЙН-офисе, и вам перезвонит специалист для уточнения деталей.

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