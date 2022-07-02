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В Томске разработают сенсорные пластины для СКИФа

  • 02/07/2022, 11:18
новости Сибири
Они будут в 1000 раз устойчивее к радиационной нагрузке, чем кремниевые сенсоры, используемые в синхротронах других стран, уверены ученые.

Центр исследований и разработок «Перспективные технологии в микроэлектронике» Томского государственного университета вместе с Новосибирским институтом ядерной физики выиграли правительственный грант на изготовление сенсоров и оптимизацию технологии сенсорных пластин для синхротрона СКИФ, сообщила пресс-служба университета.

По проекту запланировано изготовление сенсорных пластин для синхротрона СКИФ. Также будут проведены работы по оптимизации имеющихся технологий, созданию экспериментальных сенсоров и улучшению их характеристик; испытание материалов на стойкость и различные эффекты, связанные с облучением. Институт ядерной физики СО РАН новосибирского Академгородка разработает специальную электронику для считывания данных сенсоров.

Финансирование на общую сумму 90 млн рублей начнется после подписания необходимых документов и будет выделяться ежегодно в размере 30 млн рублей. Софинансирование в размере 30% от размера гранта, как необходимое условие его получения, заложено в проект центра. Проект завершится созданием макета детектора, который будет испытан на синхротроне СКИФ.

В ТГУ поясняют, что детекторы для СКИФа будут в 1000 раз устойчивее к радиационной нагрузке, чем кремниевые сенсоры, используемые в синхротронах других стран.

 

Ранее редакция сообщала, что сроки ввода в эксплуатацию одной из экспериментальных станций СКИФ сдвинуты. 

Фото с сайта ТГУ

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Рубрики : Технологии Наука

Регионы: Томск Сибирь Новосибирск

Теги : технологии СКИФ наука


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