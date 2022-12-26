Банк «Левобережный» выдает овердрафт для бизнеса до конца года на специальных условиях

Периоды пользования овердрафтом составляют 30 и 60 дней. Лимит открывается на 12 месяцев с последующей ежегодной пролонгацией договора. Сумма устанавливается исходя из расчета по оборотам в другом банке.

Банк предоставляет овердрафт без залога, за 1 день. Для оформления достаточно карточки 51-го счета и паспортов участников сделки. Поручителями выступают собственники бизнеса. Если в структуре сделки одно физическое лицо, то поручители — связанные компании или супруг(а).

Предложением могут воспользоваться юридические лица и ИП со средней годовой выручкой до 2 млрд рублей. Специальные условия действуют при оформлении овердрафта «На новенького» до 31 декабря 2022 г.

Получить консультацию и подать заявку на овердрафт можно на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный».

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