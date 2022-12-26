Цены на урожай 2022 года могут отпугнуть инвесторов от проектов в агропроме

АПК в плюсе

2022 год для отрасли АПК в Новосибирской области был удачным. Аграрии собрали почти 3,4 млн тонн зерна при плане 2,8 млн тонн. Общая посевная площадь в Новосибирской области выросла на 74 тысячи гектаров — до 1,522 млн. Главным образом за счет введения в оборот ранее не использовавшихся земель сельхозназначения. На продовольственные нужды, зернофураж для отрасли животноводства, создание семенного фонда потребуются около 1,7-1,8 млн тонн зерна. Оставшийся объем — около 1,4 млн тонн — сельхозпроизводителям региона необходимо реализовать на российском или зарубежном рынках, ранее пояснял министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

— Самообеспеченность Новосибирской области картофелем составляет чуть более 80%, поэтому развивать собственное овощеводство и картофелеводство — сейчас, пожалуй, самая приоритетная задача для АПК нашего региона, — говорил Лещенко.

Почти на 700 гектаров в 2022 году увеличились посевы картофеля — до 3,4 тысячи гектаров. Валовой сбор превысил 60 тысяч тонн (годом ранее — около 30 тысяч тонн).

По итогам года регион планирует довести валовое производства молока в сельхозпредприятиях до 715 тысяч тонн (В 2021 году — 707,1 тысячи тонн. — Ред.), мяса — до 205 тысяч тонн (200 тысяч тонн).

— Основная доля производства приходится на мясо птицы и свинины — 79%, этими видами мяса регион обеспечивает себя с профицитом. И, что важно, практически все сырье мы можем перерабатывать у себя в регионе — у нас достаточное количество мясоперерабатывающих предприятий, — отмечал Евгений Лещенко.

В итоге самообеспеченность мясом в регионе оценивается в 89%, а свининой — 127%. Молоком и молокопродуктами регион обеспечивает себя на 102%, яйцом — на 126%.

Хорошие результаты и в рыбном хозяйстве. В прошлом году предприятия выловили в промышленных целях 12,3 тысячи тонн рыбы. За январь-октябрь текущего года — уже 9,5 тысячи тонн (на 1 тысячу тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года). Возрастают и объемы зарыбления рыбохозяйственных водоемов — в 2022 году выпущены более 64 млн штук рыбопосадочного материала — на 4,3 млн больше, чем годом ранее.

Впрочем, несмотря на растущие показатели, в отрасли не все так гладко, как хотелось бы.

Вызовы 2022 года

По мнению директора по развитию ГК «Горкунов», экс-заместителя губернатора, экс-министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия Пронькина, к вызовам, с которыми отрасль столкнулась в 2022 году, можно отнести резкий рост затрат на производство сельхозпродукции: комплектующих, удобрений, средств защиты растений, а также резкий спад цен на продукцию.

— Высокий урожай этого года привел к тому, что реализовывать продукцию сельского хозяйства (в первую очередь растениеводства) оказалось крайне невыгодно для тех, кто занимается чисто растениеводческой продукцией. Но низкие цены сыграли положительную роль для производителей мяса птицы и свинины — для них конъюнктура сегодня сложилась очень благоприятная, — комментирует Василий Пронькин. — На сегменте овощей закрытого грунта сказалась покупательская способность населения: она снизилась, но предприятия работают стабильно.

— Ситуация с навозом, который приравняли чуть ли не к ядерному оружию, это, конечно, проблема для сельского хозяйства. Раньше тоже было много проверок по навозным хранилищам, которые возле животноводческих ферм находились десятилетиями, а потом резко начали требовать отведения земель под это дело. Это изменение нормативно-правовой базы. Никуда от этого не уйдешь, — комментирует собеседник редакции. — Я думаю, что эти требования будут сохранятся, что это будет системная работа по улучшению экологического состояния в стране. Это требования мирового сообщества, и мы должны их выполнять, несмотря на то, что сейчас происходит в геополитике.

Новые тренды

Заметным для рынка АПК региона стало ужесточение контроля за деятельностью сельхозпредприятий с точки зрения соблюдения природоохранного законодательства.

В 2022 году продолжил развиваться тренд на создание перерабатывающих производств. К примеру, в Ордынском районе открылось производство растительного масла, наращивает выпуск продукции «Сибирская олива».

— Конечно, движение в этом направлении есть, но быстро такие проекты не реализуешь. Самый печальный тренд, который, на мой взгляд, сформировался в 2022 году — то, что бизнес задумался о вложении инвестиций в АПК, но в следующем году мы можем увидеть резкое падение этого интереса, — констатирует Василий Пронькин. — Та ситуация, что минувшей осенью сложилась на рынке зерновых и технических культур — продажа урожая ниже себестоимости — серьезно ударила по инвестиционной привлекательности отрасли.

Никакая переработка, по его словам, эту проблему не решает. Сейчас весь сельхозбизнес вынужден сконцентрироваться на внутреннем потреблении.

— Если вы видели тенденции, которые наметил Минсельзхоз РФ по предположительной структуре посевной 2023 года, то там на 500 тысяч гектаров рекомендуют уменьшить посевы пшеницы по России, увеличить посевы ячменя, гороха. При этом по стране планируется увеличить посевные площади всего на 50 тысяч гектаров. Только Новосибирская область в этом году приросла более чем на 70 тысяч гектаров. Лично для меня это очень тревожный звоночек, который свидетельствует, что если в следующем году аграрии начнут говорить о проблемах с реализацией урожая, то им скажут: «А мы вас предупреждали — снижайте посевы». Эта тенденция не совсем хорошая и уже отпугивает инвесторов, — продолжает Пронькин.

— В той ситуации, когда не субсидируется ни копейки по овощам закрытого грунта, наша группа, к примеру, приостановила инвестиционные проекты. По мясному животноводству в Новосибирской области таких статей расходов практически нет. Мясной проект мы тоже приостанавливаем. В целом по группе на 2023 год принято решение приостановить инвестиционные проекты, — сообщил Василий Пронькин. — Сейчас у нас 4250 голов мясного скота. Будем работать с этим стадом, пытаться повысить рентабельность мясного животноводства. А потом будем принимать решение: масштабировать этот опыт дальше или нет. Та тенденция, которая сегодня есть в господдержке, направлена на поддержку молочного животноводства. Насколько это верно — не могу и не хочу судить, но уверен, что мясное направление нужно развивать. Это большая занятость людей, а у нас огромное количество малых сел, которые не имеют работодателей, и здесь можно было бы хорошо поработать над самозанятостью сельских жителей. Мясное животноводство требует меньших вложений на развитие бизнеса, чем молочное.

Самые-самые

Собеседник редакции отметил, что сегодня рентабельность переработки даже масличных культур, востребованных на зарубежных рынках, составляет 3-7%, то есть не покрывает инфляционные процессы. А при нынешней стоимости кредитных ресурсов отважных людей, которые будут готовы вкладываться в переработку, вряд ли будет много. Та же самая ситуация — по мясному животноводству, овощам закрытого грунта.

Наиболее яркими проектами в отрасли АПК Новосибирской области Василий Пронькин назвал молочный комплекс, который запустило АО «Вознесенское». По-прежнему он внимательно наблюдает за работой «Сибирской нивы» и КФХ «Русское поле».

Кстати ГК «Горкунов», несмотря на все перипетии, в 2022 году инвестировал в свои проекты на территории Новосибирской области более 3 млрд рублей.

— Мы провели диверсификацию цветочного хозяйства и ежедневно производим более 45 тысяч штук роз. Продолжаем нарабатывать опыт по селекции в мясном направлении, в растениеводстве. АО «Сибирское» производит семена, которые пока мы используем для своих хозяйств: пшеницу, овес, ячмень, бобовые, многолетние травы — для кормообеспечения животноводства. На продажу в этом году ушли чуть более 2 тысяч тонн, но не исключаю, что в перспективе увеличим предложение, если будет спрос, — рассказывает Василий Пронькин.

К чему готовиться

Говоря о вызовах, с которыми отрасль может столкнуться в 2023 году, Василий Пронькин отметил, что в этом году аграрии должны настроиться на самосохранение.

Кроме того, он не исключает, что в посевную 2023 года аграриям не удастся повторить успех по внесению удобрений и средств защиты растений 2021-2022 годов. Из-за ситуации с финансами у сельхозпредприятий не будет оборотки для их покупки, а это тоже может отразиться на урожайности.

Он также советует сельхозпроизводителям обратить внимание на традиционный севооборот и принцип, что нельзя все яйца скалывать в одну корзину.

— Нужно выращивать все виды культур, которые произрастают в регионе. Какая-то часть из них «выстрелит» по ценовой конъюнктуре, и тогда вероятность сохраниться и выжить будет больше, даже если часть просядет, — уверен Пронькин.

Степан Сумин, управляющий активами Cresco Finance, считает, что сельскохозяйственная отрасль, несмотря на все сложности, для внешнего рынка останется одной из приоритетных для России. Об этом он заявил на онлайн-конференции ГК «Финам».

— Как мы видим, в условиях продовольственного кризиса Россия имеет достаточный вес, чтобы сбалансировать данный рынок. Если разбирать внутренний рынок, то сельхоздеятельность в нашей стране как была не особо рентабельной, так и остается. Проблема перепроизводства в АПК существует достаточно давно, основная проблема остается в платежеспособности населения, а по щелчку данный вопрос мы решать не умеем, — констатирует эксперт. — Не хватает специалистов по внутреннему регулированию рынка, и за последние полгода остро встала проблема с перенасыщением нашего основного рынка сбыта в Китай. В данных условиях, когда весь мир столкнулся с проблемой логистических цепочек, нам необходимо переориентировать свои рынки сбыта — и чем быстрее и качественнее будут наши партнеры, тем быстрее АПК почувствует себя лучше. Как мы наблюдаем, проблема с низким уровнем потребления свинины и курицы остается, и производители не первый год бьют тревогу. Наладить оптимизацию логистических цепочек с правильным правовым полем — и механизм заработает, важно действовать.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что проблема перепроизводства для АПК неактуальна.

— В условиях дефицита продовольственных товаров, особенно белкового сегмента (а зерно лежит в основе производства протеинов), перепроизводство сельхозпродукции — нечто из области кабинетных рассуждений, — заявил на онлайн-конференции экономист Михаил Беляев.

Владимир Литвинов, квалифицированный инвестор, создатель сообщества «ИнвестТема», уверен, что санкционная риторика в меньшей степени влияет на сельскохозяйственную отрасль РФ.

— Параллельного импорта и поставок из дружественных стран хватит, чтобы сохранить производственные показатели. Если мы говорим об объемах реализации, то основная их доля приходилась на внутренние продажи, а экспорт занимал небольшую долю. Поэтому резких провалов по отрасли в 2023 году я не жду, — пояснил Литвинов.

Ранее редакция рассказывала о результатах внедрения роботов на фермах Новосибирска.