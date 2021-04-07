Количество брокерских счетов жителей Новосибирской области за год удвоилось

По сообщению пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, брокерское обслуживание предполагает, что инвесторы сами выбирают, когда и какие бумаги продавать и покупать. Те, у кого нет на это времени, передавали свои деньги в доверительное управление ценными бумагами. На 31 декабря 2020 года для этих целей было открыто более 12 тысяч счетов — в 1,5 раза больше, чем в начале 2020 года. При этом способе пассивного инвестирования средствами клиента распоряжается профессиональный участник рынка ценных бумаг — доверительный управляющий. Он на основе риск-профиля клиента подбирает стратегию инвестирования и вкладывает средства в те или иные бумаги.

— К сожалению, на волне инвестиционного бума стали распространяться ситуации, когда брокеры, доверительные управляющие или менеджеры банков втягивали новичков в покупку сложных или структурных продуктов, риски по которым очень высокие. Чтобы оградить неквалифицированных инвесторов от подобных недобросовестных практик, Банк России запретил брокерам продавать новичкам сложные инструменты до 1 октября 2021 года. После этой даты они смогут совершать подобные сделки, но только если успешно пройдут специальное тестирование по тому продукту, который собрались покупать. Если же результат будет неудовлетворительным, брокер вынужден будет отказать в сделке. Конечно, за инвестором останется право настоять на своем и купить сложный продукт, но размер сделки будет ограничен суммой в сто тысяч рублей или покупкой одной штуки финансового продукта, если его стоимость свыше этой суммы. Кроме того, клиент будет обязан написать брокеру заявление о том, что осознает все риски и готов их нести, — отмечает начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

Он также напомнил, что с 1 января 2021 года брокер обязан перед исполнением каждого поручения сообщать неквалифицированному инвестору о ценах на покупку и продажу ценных бумаг или производных финансовых инструментов, своем вознаграждении и о других сопутствующих расходах, включая комиссии бирже. Клиент имеет право взыскать с брокера свои убытки через суд, если он понес их из-за ненадлежащего информирования.